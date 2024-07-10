"Aile destek bitti mi, devam edecek mi 2024? Aile destek paketi uzatıldı mı, ne zaman yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak ödenen aile destek yardımı son buluyor! Ödemeden faydalanan haneler ise 'Aile destek bitti mi, ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, aile destek ödemesi son durumu...
AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ?
Aile destek ödemesi Haziran ayı ödemesinin Temmuz'da hesaplara geçmesi ile son bulacak. Yardımın uzatılmasına dair Bakanlıktan herhangi bir açıklama ise yapılmadı.
AİLE DESTEK TEMMUZ ÖDEMESİ NE ZAMAN YATAR?
Aile destek parası her ayın 15'i ile 30'ü arasında ödeniyor.
Ödemenin durumu sorgulaması şu şekilde yapılıyor: e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.