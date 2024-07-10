"Aile destek bitti mi, devam edecek mi 2024? Aile destek paketi uzatıldı mı, ne zaman yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak ödenen aile destek yardımı son buluyor! Ödemeden faydalanan haneler ise 'Aile destek bitti mi, ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, aile destek ödemesi son durumu...