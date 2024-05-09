AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2024: Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

"Aile destek ödemeleri yattı mı, mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayı aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Ödeme almaya hak kazanan kişiler ise ödemelerin mayıs ayında hangi günlerde yatırılacağını merak ediliyor.
Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.
AİLE DESTEK ÖDELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile Destek Paketi ödemelerinin 15-31 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler başladığında vatandaşları bilgilendiriyor.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.
12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.