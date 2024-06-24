Aile Destek Programı çerçevesinde, ailelere yapılacak ödemeler, hanede kişi başına düşen aylık gelir seviyesine göre belirleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri, Kurban Bayramı nedeniyle erkene alınmıştı.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
850 ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda ve en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemeleri yapılacak.
12 aylık ödeme süresinin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayında olup, bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında yapılacak ve destek programı sona erecek.
Eğer bir uzatma kararı alınmazsa, aile destek programı kapsamındaki ödemelerin son kez 2024 Temmuz ayında yapılması öngörülüyor.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI?
Programın uzatılıp uzatılmayacağına ise Bakanlık karar verecek. Konuya ilişkin önümüzdeki günlerde yeni resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Sürecin devam etmesi durumunda ödemeler yeniden yapılabilir.