"Aile destek ödemesi ne zaman bitecek, uzatılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini 10 Mayıs günü itibarıyla hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi. Bu ayki ödemelerin ardından, söz konusu programın ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki Aile destek ödemesi ne zaman bitecek, uzatılacak mı? Temmuz ayında ödeme miktarı artacak mı?