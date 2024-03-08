"Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı sosyal yardım ödemeleri ayın kaçında yatar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek programındaki ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Aile destek ödeme tutarı farklılık gösteriyor. Peki Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı sosyal yardım ödeme takvimi...