"Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı sosyal yardım ödemeleri ayın kaçında yatar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek programındaki ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Aile destek ödeme tutarı farklılık gösteriyor. Peki Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı sosyal yardım ödeme takvimi...
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?
Aile Destek Programı ocak ayı ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.
Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin yapılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyuruluyor.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.
Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.