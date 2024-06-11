"Aile Destek ödemesi ne zaman, ayın kaçında bitiyor 2024? Aile Destek ödeme programı uzatıldı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı Haziran ayı ödemeleri geçtiğimiz günlerde hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı Aile Destek Ödemeleri, her ayın belirli gününde hak sahiplerine ödeniyor. Ayrıca Program dahilinde ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süre ile desteklenmiş olup programın 1 yıl süre ile uzatılması ve 12 ay daha destek verilmesine karar verilmişti.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ, TEMMUZ'DA MI BİTECEK?

Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ödemeler gerçekleştiriliyor.

Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi belli oldu. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

HAZİRAN AYI AİLE DESTEK PARASI HESAPLARA YATIRILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çektiklerini belirtti.

Bu kapsamda Aile Destek Haziran ayı ödemeleri 7 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırıldı.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ NE KADAR?

Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirleniyor.

Bu kapsamda kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;

450 TL ve altı: 1.250

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı: 1.100

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı: 950