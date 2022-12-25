Aile destek programı ödemeleri sosyal yardım parası ne kadar 2023

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım desteği sağlanıyor. Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik gösteriyor. Peki yeni yılda aile destek ödemelerine ne kadar zam yapılacak? 2023 Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar olacak?

Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar?

Aile Destek Programı ödemeleri zammı, 2023 yılı asgari ücretinin açıklanmasının ardından gündeme geldi. 12 ay boyunca ihtiyaç sahiplerine ödenen 850 ile 1250 lira arasında ödenen Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemeleri tarihi hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Yeni asgari ücret 8 bin 500 TL olarak belirlenirken gözler sosyal destek ödemelerine çevrildi

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Sosyal destek ödemeleri kapsamına giren Aile Destek Programı ödemeleri, 12 ay düzenli olarak yapılıyor. Asgari ücret zammıyla birlikte birçok kalemde zam uygulanırken gözler Aile Destek Programı zammına çevrildi.

Aile bakanlığı sosyal yardımları

Aile Destek Ödemeleri Ne Kadar Artacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarında, "(Türkiye Aile Destek Programı) Bu ay 3 milyon haneye 3,8 milyar lira nakdi kaynak aktarımı yapacağız. Kasım ve aralık aylarındaki tutarı 20,5 milyar liraya ulaşan sosyal destek ödemeleri yeni yılla birlikte katlanarak artacaktır.' ifadelerini kullanmıştı.

Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar olacak?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

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450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak. 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak. 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak. 1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Aile Destek Paketi aralık ödemeleri yattı mı ne zaman yatırılacak?

Aile Destek Paketi aralık ayı ödemeleri hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz. Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri ise 8 Kasım 2022 Salı günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Aile Destek Programı sosyal yardım başvuruları nasıl yapılır?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Aile Destek Programı başvuru şartları neler?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması, Mavi Kart sahibi olması, Yerleşim adresinin yurt dışında olması, 18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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Aile Destek Programı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden kabul edilecek. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu tamamlayabilecek.

Çocuk desteği kimlere ne kadar verilecek, başvuru nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardımlara geçtiğimiz aylarda 'Çocuk Destek Bileşeni' ismiyle yeni bir program dahil edildi. Bu gelişme sonrasında tüm çocuklu vatandaşlar yardımla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, çocuk desteği kimlere verilecek, başvuru nasıl yapılır? Çocuk yardımı ne kadar? İşte detaylar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarını kaydederek şunları dile getirdi:

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Çocuk Destek Bileşeni” kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini belirtti. Bakan Yanık, “Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız

Çocuk desteği alma şartları neler?

Türkiye Aile Destek Programı’ndan yararlanma şartı: Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3’ü yani; 1.833,45 TL’nin altında olması. İhtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes destekten yaralanabilecek. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da ek olarak bu desteği alabilecek.

Doğum parası

2023 Doğum parası, emzirme ödeneği ne kadar?

Annelere çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın doğum parası da veriliyor. İlk çocuk için 300, ikinci için 400, üçüncü ve sonrakilere de 600 lira ödeniyor. Bunun için en yakın kaymakamlığa başvurmak yeterli, Çocuğun doğum belgelerini de yanınızda götürmeyi unutmayın.

Emzirme ödeneği kaç TL?

Emzirme ödeneği ne kadar?

Emzirme ödeneği almak için de kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor. Her yıl bu ödenek yeniden belirleniyor. 2022'de tutar 316 liraydı, bu yıl için henüz rakam belli değil. Kadın çalışmıyorsa sigortalı eşine bu para ödeniyor.

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Çoklu Doğum Yardım ne kadar?

En fazla 24 ay verilen ‘Çoklu Doğum Yardım Programı’ ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğum yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor. Hanedeki kişi başına gelir şartı, 2022 yılı için 1.416 lira oldu.

Doğum parası almak için aranan şartlar neler?

SSK'lı çalışan kadınlara doğum yardımı adı altında izin döneminde iş görmezlik ödemesi yapılıyor. Yeni annenin doğum parasını alabilmesi için bazı şartları taşıması gerekiyor. Bunlar şöyle:

-Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olmalı. Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor.

-Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor. Rapor süresince yani 112 gün içinde işyerinde çalışmamak şart.

-Kadın çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmeli. Diğer işlemler işyeri tarafından yapılıyor.