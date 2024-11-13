Aile Hekimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Ülkemizde milyonlarca insana hizmet veren sağlık ocakları, çoğu insanın hastane yoğunluğu ve kalabalığından kaçarak sağlık sorunlarına çözüm üretmektedir. Aile hekimlerinden memnun olmayan vatandaşlar aile hekimlerini değiştirmenin yollarını arıyor. Önceden dilekçe ve form vererek değiştirilen aile hekimlerini kişiler artık e-Nabız sistemi ile kolay bir şekilde değiştirebiliyor.

Aile hekimi değiştirme işlemi oldukça kolaydır. E-Devlet üzerinden veya en yakın sağlık ocağına giderek aile hekimi kaydınızı değiştirebilirsiniz. E-Nabız uygulaması sayesinde de aile hekiminizi online olarak seçebilir veya değiştirebilirsiniz. Aile hekimi değiştirme şartları ve aile hekimi seçimi hakkında detaylı bilgiye Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.