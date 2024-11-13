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Aile Hekimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Aile Hekimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

16:4113/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Aile Hekimi Değiştirme Nasıl Yapılır?
Aile Hekimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) çağrı merkezini telefonla arayarak veya e-Nabız üzerinden kişiler e-Devlet ile giriş yaparak kendilerine en yakın aile hekimini harita üzerinden görerek elektronik ortamda aile hekimi değişikliğini yapabilmektedir. Aile hekiminden memnun olmayan, taşınan veya farklı nedenlerle aile hekimini değiştirmek isteyen vatandaşlar haberimizdeki adımları uygulayarak pratik ve kolay bir şekilde aile hekimi değişikliği yapabilir. İşte detaylar.

Ülkemizde milyonlarca insana hizmet veren sağlık ocakları, çoğu insanın hastane yoğunluğu ve kalabalığından kaçarak sağlık sorunlarına çözüm üretmektedir. Aile hekimlerinden memnun olmayan vatandaşlar aile hekimlerini değiştirmenin yollarını arıyor. Önceden dilekçe ve form vererek değiştirilen aile hekimlerini kişiler artık e-Nabız sistemi ile kolay bir şekilde değiştirebiliyor.

AİLE HEKİMİ DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Aile hekimi değiştirme işlemi oldukça kolaydır. E-Devlet üzerinden veya en yakın sağlık ocağına giderek aile hekimi kaydınızı değiştirebilirsiniz. E-Nabız uygulaması sayesinde de aile hekiminizi online olarak seçebilir veya değiştirebilirsiniz. Aile hekimi değiştirme şartları ve aile hekimi seçimi hakkında detaylı bilgiye Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

  • >
    e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi internet sitesini açın.
  • >
    E-Nabız
    hesap bilgilerinizle ya da e-Devlet hesabınız üzerinden giriş yapın.
  • > Profil bilgilerinizi gösteren sütundan Aile Hekimini Değiştir yazısına tıklayın.
  • > Konum bilgilerinizi girin. Adım #5: Değişiklik gerekçenizi belirtin.
  • > Aile sağlığı merkezini seçin.
  • > Yeni aile hekiminizi seçin.
  • > Ekranın en altında bulunan Aile Hekimini Değiştir butonuna tıklayın.

AİLE HEKİMİ DEĞİŞTİRME HEMEN DEĞİŞİR Mİ?

Taşınmaya bağlı durumlarda adres beyanı olduğundan geçiş hemen gerçekleşir, bekleme süresi yoktur.

AİLE HEKİMİ DEĞİŞİKLİĞİ KAÇ GÜN SÜRER?

E devlet üzerinden aile hekiminizi değiştirebilirsiniz. 3 ay içinde en fazla 1 kere değişiklik yapma şansınız vardır. Kişilerin aile hekimi seçerken bölge sınırlaması bulunmamaktadır. Aile hekiminden memnun olmama ya da başka sebepler olduğu durumlarda aile hekimi değişiklik işlemlerinde
3 ay
bekleme süresi vardır.

AİLE HEKİMİ DEĞİŞTİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

> Aile hekimlerinin iş yükü nedeniyle 4 binden fazla kişiye bakan hekimlerden birini seçemezsiniz.

> 3500’den az kişiye bakan aile hekimleri yeşil, 3500 - 4 bin kişiye bakan aile hekimleri sarı renkle gösterilir.

> 3 ayda 1 kez aile hekimi değiştirme hakkınız vardır.

> Aile hekimi değiştirme işlemleri her ayın 5’i ile 21’i arasında yapılır.

> Ayın 21’inden sonra yapılan değiştirme işlemleri, diğer ayın 5’inden sonra gerçekleştirilir.

> İşlemi onayladıktan sonra resmen gerçekleşmeden önce iptal hakkınız vardır.

> Aile hekimi değiştirme işlemi resmen gerçekleştikten sonra geri dönüşü yoktur.

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