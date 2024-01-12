Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara adayının pazar günü açıklanacağını söyledi.

AK PARTİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ankara adayının ne zaman açıklanacağına ilişkin soruya şu cevabı verdi: "Değerli arkadaşlar İstanbul merkezli olarak bazı illerin açıklamalarını yaptık. Pazar günü Ankara ve kalan illerin açıklamalarını yapacağız. Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. Pazar günü ATO Kongre salonunda açıklayacağız.

Cumhur İttifakı olarak samimi olarak neler yapabiliriz değerlendirmesini yapıyoruz. Manisa ve Mersin’de MHP çalışmalarını sürdürüyor onlar da çalışmalarda güçlü olarak çalışmalarını arkadaşlarımızla birlikte yürütüyorlar. Emin adımlarla, Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemediği bir hüsranı yaşatacaktır."

AK PARTİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için partisinin 10 büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı. Buna göre; Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan oldu.

İL İL AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İSİM LİSTESİ