AK Parti Elmadağ için Eyyüp Tekiner aday olarak gösterdi. Bu gelişmenin ardından Eyyüp Tekiner hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Eyyüp Tekiner kimdir?

Elmadağ Belediye Başkan adayı Eyyüp Tekiner, 1973 doğumludur. İstanbul Eyüp ilçesinde doğup büyümüştür. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Siyasi kariyerine 2004 yılında AK Parti’nin Eyüp İlçe Teşkilatı’nda başlamıştır. Daha sonra çeşitli kademelerde görev almış ve 2019 yılından itibaren Eyüp Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Eyyüp Tekiner evli ve üç çocuk babasıdır.