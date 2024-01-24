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AK Parti Ankara Elmadağ Belediye Başkan adayı belli oldu

AK Parti Ankara Elmadağ Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da yapılan AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda başkentin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart seçimlerinde AK Parti Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyyüp Tekiner oldu. Eyyüp Tekiner kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Eyyüp Tekiner hakkında merak edilenler...

16:27 - 24/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:32 - 24/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Eyyüp Tekiner
Eyyüp Tekiner

AK Parti Elmadağ için Eyyüp Tekiner aday olarak gösterdi. Bu gelişmenin ardından Eyyüp Tekiner hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Eyyüp Tekiner kimdir?

AK Parti Ankara Elmadağ Belediye Başkan adayı kim?

AK Parti Ankara Elmadağ Belediye Başkan adayı Eyyüp Tekiner oldu.

Eyyüp Tekiner Kimdir?

Elmadağ Belediye Başkan adayı Eyyüp Tekiner, 1973 doğumludur. İstanbul Eyüp ilçesinde doğup büyümüştür. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Siyasi kariyerine 2004 yılında AK Parti’nin Eyüp İlçe Teşkilatı’nda başlamıştır. Daha sonra çeşitli kademelerde görev almış ve 2019 yılından itibaren Eyüp Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Eyyüp Tekiner evli ve üç çocuk babasıdır.



#Ak Parti
#Ankara
#Elmadağ
#Eyyüp Tekiner
#Yerel Seçimler
#Belediye Başkan Adayı
39 dakika önce
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