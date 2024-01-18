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AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı belli oldu

AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimi için partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart seçimlerinde AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar oldu. Yunus Baydar kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Yunus Baydar hakkında merak edilenler....

15:27 - 18/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Yunus Baydar
Yunus Baydar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'de 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Ardahan için Yunus Baydar'ı aday olarak gösterdi. Bu gelişmenin ardından Yunus Baydar hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Yunus Baydar kimdir?

AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar oldu

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar oldu.

Yunus Baydar kimdir?

Yunus Baydar, 1976 yılında Ardahan'ın Yanlızçam köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu köyde tamamladıktan sonra, lise eğitimine Bursa'nın Orhanlı Lisesi'nde devam etti. Eğitim hayatına önem veren Baydar, 1993 yılında Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne başladı ve 1998 yılında başarıyla mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından Ardahan merkezde 15 yıl boyunca serbest veteriner hekim olarak görev yaptı. Sağlık sektöründeki deneyimi ve insanlarla olan iletişimi sayesinde Ardahan'da tanınmış bir isim haline geldi.

Yunus Baydar'ın siyasi kariyeri, 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den merkez ilçe birinci sıra adayı olarak İl Genel Meclisi üyeliğine seçilmesiyle başladı. 2010 yılında İl Başkanı olarak atanmasıyla partisinin yönetim kademesinde aktif görev almaya başladı. 2012'de yapılan il kongresinde yeniden İl Başkanlığı görevine seçilen Baydar, partisinin Ardahan'daki temsilcisi olarak siyasi çalışmalara liderlik etti.

Yunus Baydar, evli ve üç çocuk babasıdır. Ardahan'ın yerel yönetiminde önemli bir görev üstlenmek için AK Parti'nin belediye başkan adayı olarak seçilmiştir ve şehrin geleceğine katkı sağlama görevini üstlenmiştir.



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