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AK Parti "Büyük İstanbul Mitingi" ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu

31 Mart yerel seçimleri öncesi de Ak Parti yine büyük İstanbul mitingini gerçekleştirecek. Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerine geri sayım başlarken AK Parti'den merakla beklenen 'Büyük İstanbul Mitingi' ile ilgili yeni bir açıklama geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Büyük İstanbul Mitingi'nin tarihini açıkladı. Peki, AK Parti "Büyük İstanbul Mitingi" ne zaman yapılacak? İşte tarihi...

11:18 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
AK Parti
AK Parti

Osman Nuri Kabaktepe özel bir kanalda katıldığı canlı yayında seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, büyük İstanbul mitingi için tarih verdi.

AK Parti "Büyük İstanbul Mitingi" ne zaman yapılacak?

Mitingin ne zaman yapılacağı büyük oranda netleşti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ÜLKE TV’de "31 Mart öncesi ziyaretlerimize devam edeceğiz. Belki son pazar büyük İstanbul mitingimiz olur. Bizim geleneğimizde biliyorsunuz seçimden önceki son pazar günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla büyük İstanbul mitingimizi yapıyoruz. 14 Mayıs seçimleri öncesinde 'Türkiye sana emanet' konseptinde yapmıştık. Şimdi yeni bir konsept üzerinde arkadaşlar çalışıyor” açıklamasını yaptı.

Osman Nuri Kabaktepe’nin açıklamalarında işaret ettiği tarih, seçimden önceki son pazar günü olan 24 Mart. Yani Ak Parti’nin büyük İstanbul mitinginin 24 Mart Pazar günü yapılma ihtimali çok yüksek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP genel başkanını zaten kimsenin taktığı yok nerede ve kimlerle demlendiği belli değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP genel başkanını zaten kimsenin taktığı yok nerede ve kimlerle demlendiği belli değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, "Muhalefet lideri endişe etmesin, boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakın. Manisa'nın da desteğiyle 31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz." dedi. Erdoğan, "Her şey milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir. Peki, CHP'nin kurduğu ittifaklarda böyle bir açıklık var mı? Hatırlarsanız eski CHP genel başkanının kurdukları masa dışındaki bir parti genel başkanıyla yaptığı bakanlık ve bürokrasi pazarlığı seçimden sonra ortaya çıkmıştı. Şimdiki CHP genel başkanını zaten kimsenin taktığı yok. Bu parti adına kimi isimlerin nerede ve kimlerle demlendiği belli değil." ifadelerini kullandı.


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#31 mart yerel seçimleri
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