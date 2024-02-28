Osman Nuri Kabaktepe özel bir kanalda katıldığı canlı yayında seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, büyük İstanbul mitingi için tarih verdi.
AK Parti "Büyük İstanbul Mitingi" ne zaman yapılacak?
Mitingin ne zaman yapılacağı büyük oranda netleşti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ÜLKE TV’de "31 Mart öncesi ziyaretlerimize devam edeceğiz. Belki son pazar büyük İstanbul mitingimiz olur. Bizim geleneğimizde biliyorsunuz seçimden önceki son pazar günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla büyük İstanbul mitingimizi yapıyoruz. 14 Mayıs seçimleri öncesinde 'Türkiye sana emanet' konseptinde yapmıştık. Şimdi yeni bir konsept üzerinde arkadaşlar çalışıyor” açıklamasını yaptı.
Osman Nuri Kabaktepe’nin açıklamalarında işaret ettiği tarih, seçimden önceki son pazar günü olan 24 Mart. Yani Ak Parti’nin büyük İstanbul mitinginin 24 Mart Pazar günü yapılma ihtimali çok yüksek.