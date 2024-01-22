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AK Parti Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2024 listesinde kimin yer aldığı merak konusu. İstanbul adayı Murat Kurum’un açıklanmasının ardından ilçe belediye başkan adayları da netleşti. Buna göre AK Parti'nin Gaziosmanpaşa adayı Hasan Tahsin Usta oldu. Peki Hasan Tahsin Usta kimdir, nereli kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

15:14 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Gaziosmanpaşa adayı kim oldu? İşte AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı!
AK Parti Gaziosmanpaşa adayı kim oldu? İşte AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı!

AK Parti 31 Mart 2024’de gerçekleşecek olan yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum olurken, AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları tek tek belli oldu. AK Parti’nin Gaziosmanpaşa’da kimi aday gösterdiği merak konusu. Peki AK Parti Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı kim oldu? Gaziosmanpaşa AK Parti belediye başkan adayı kim? İşte detaylar.

AK PARTİ BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti’nin Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı Hasan Tahsin Usta oldu. Peki Hasan Tahsin Usta kimdir? AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye başkan adayıHasan Tahsin Usta'nın özgeçmişi.

HASAN TAHSİN USTA KİMDİR?

1959 Trabzon doğumlu olan Usta, 1985'te İTÜ'den mezun olduktan sonra kentsel dönüşüm üzerine yüksek lisans eğitimi aldı.

İstanbul metro projelerinde proje mühendisi olarak görev yapan Usta, 1994-1999 yıllarında Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Usta, 1999-2003 yıllarında İstanbul İl Genel Meclisi Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçilen Usta, evli ve dört çocuğu bulunuyor.

#AK Parti
#Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı
#Hasan Tahsin Usta
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