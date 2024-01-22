AK Parti 31 Mart 2024’de gerçekleşecek olan yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum olurken, AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları tek tek belli oldu. AK Parti’nin Gaziosmanpaşa’da kimi aday gösterdiği merak konusu. Peki AK Parti Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı kim oldu? Gaziosmanpaşa AK Parti belediye başkan adayı kim? İşte detaylar.