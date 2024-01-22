AK Parti 31 Mart 2024’de gerçekleşecek olan yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum oldu. AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklanırken, Kağıthane belediye başkan adayı da merak konusu. Peki AK Parti Kağıthane belediye başkan adayı kim oldu? Kağıthane AK Parti belediye başkan adayı kim? İşte detaylar.
AK PARTİ KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti’nin Kağıthane belediye başkan adayı Mevlüt Öztekin oldu. Peki Mevlüt Öztekin kimdir? AK Parti Kağıthane Belediye başkan adayı Mevlüt Öztekin'in özgeçmişi.
MEVLÜT ÖZTEKİN KİMDİR?
Sivas'ta 1981'de doğan Öztekin, 2005'te Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.
2005-2008 yıllarında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Öztekin, 2009-2014 yıllarında Kağıthane Belediye Meclis Üyesi ve İBB Meclis Üyesi olarak görev yaptı.
Öztekin, 2009-2018 yıllarında Kağıthane Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttükten sonra AK Parti Kağıthane 6. Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanı olarak seçildi.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kağıthane Belediye Başkanı seçilen Öztekin, iyi derecede İngilizce biliyor. Öztekin, evli ve bir çocuğu bulunuyor.