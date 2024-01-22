AK Parti 31 Mart 2024’de gerçekleşecek olan yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum oldu. AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklanırken, Kağıthane belediye başkan adayı da merak konusu. Peki AK Parti Kağıthane belediye başkan adayı kim oldu? Kağıthane AK Parti belediye başkan adayı kim? İşte detaylar.