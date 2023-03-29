Alt komisyonlar bu süreci tamamlayacak. Üst komisyon çalışmaya başlayacak. Üst komisyona sıra geldiğinde anketler yapılmış oluyor. Temayül yoklaması gerçekleşmiş oluyor. Bütün bu çalışmalar bitmiş olacak ve üst komisyon şeklini vermiş olacak. Nisan’ın 2 ya da 3’ünden başlayarak 9 Nisan'a kadarda hummalı bir çalışma içerisinde YSK’ya

milletvekili aday listeleri

teslim edilmiş olur. Biz de 9 Nisan'a ilişkin hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Mustafa Ataş, Erol Kaya, Mahir Ünal, Taner Yıldız, Mehmet Özhaseki, Recep Akdağ

ve

Mehdi Eker