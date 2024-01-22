AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı yapıldı. AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı belli oldu.

Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde alan Coşkun, 2003'te AK Parti Sarıyer İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete atıldı. Coşkun, 2009-2011 ve 2011-2012 yılları arasında AK Parti Sarıyer İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2009'dan bu yana AK Parti Sarıyer Belediye Meclis Üyesi ve İBB Meclis Üyesi olarak hizmet veren Coşkun, evli ve 3 çocuk babası.