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AK Parti Sarıyer belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. İstanbul AK Parti ilçe adayları listesine göre, Hüseyin Coşkun, Sarıyer’den aday gösterildi. Peki, AK Parti Sarıyer belediye başkan adayı Hüseyin Coşkun kimdir?

14:06 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:21 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Sarıyer adayı kim oldu? İşte AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı!
AK Parti Sarıyer adayı kim oldu? İşte AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı yapıldı. AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı belli oldu.

AK PARTİ SARIYER BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti’nin Sarıyer belediye başkan adayı Hüseyin Coşkun oldu. Hüseyin Coşkun kimdir? İşte AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun'un özgeçmişi.

HÜSEYİN COŞKUN KİMDİR?

Memleketi Sivas Koyulhisar olan Coşkun, 1978'de Sarıyer'de doğdu.

Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde alan Coşkun, 2003'te AK Parti Sarıyer İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete atıldı. Coşkun, 2009-2011 ve 2011-2012 yılları arasında AK Parti Sarıyer İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2009'dan bu yana AK Parti Sarıyer Belediye Meclis Üyesi ve İBB Meclis Üyesi olarak hizmet veren Coşkun, evli ve 3 çocuk babası.

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#AK Parti Sarıyer belediye başkan adayı 20024
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AK Parti Esenler belediye başkan adayı belli oldu