AK Parti Şile belediye başkan adayı açıklandı. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için partilerin hazırlıkları devam ediyor. AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum olurken, Şile belediye başkan adayı ise İlhan Ocaklı oldu. Peki İlhan Ocaklı oldu kimdir, nereli?