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AK Parti Şile Belediye Başkan Adayı kim oldu? İstanbul ilçe adayları açıklandı!

AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. İstanbul'un Şile Belediye Başkan adayı İlhan Ocaklı oldu. İşte İlhan Ocaklı’ın hayatı ve siyasi kariyeri.

17:43 - 22/01/2024 понедельник
Yeni Şafak
AK Parti Şile adayı kim oldu? İşte AK Parti Şile Belediye Başkan adayı!
AK Parti Şile adayı kim oldu? İşte AK Parti Şile Belediye Başkan adayı!

AK Parti Şile belediye başkan adayı açıklandı. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için partilerin hazırlıkları devam ediyor. AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum olurken, Şile belediye başkan adayı ise İlhan Ocaklı oldu. Peki İlhan Ocaklı oldu kimdir, nereli?

İlhan Ocaklı kimdir?

İlhan Ocaklı, 1972'de Sakarya Akyazı'da doğdu. Üniversite eğitimini yurt dışında tamamlayan Ocaklı, Ekim 2009'da Şile İlçe Başkanı olarak atandı. Ocaklı, 2011'de 4. Olağan İlçe Kongresi, 2014'te 5. Olağan İlçe Kongresi ve 2018'de 6. Olağan İlçe Kongresi'nde AK Parti Şile İlçe Başkanı olarak seçildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Şile Belediye Başkanı seçilen Ocaklı, evli ve üç çocuk babası.

#Şile
#AK Parti
#belediye başkan adayları 2024
8 часа(ов) назад
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