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AK Parti Şişli belediye başkan adayı belli oldu

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti’nin Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel oldu. Peki, AK Parti İstanbul Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel nereli, kaç yaşında?

17:50 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Şişli Belediye başkan adayı kim oldu?
AK Parti Şişli Belediye başkan adayı kim oldu?

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen AK Parti’de İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre AK Parti Şişli Belediyesi Başkan Adayı Gökhan Yüksel oldu. Peki, AK Parti Şişli belediye başkan adayı Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel nereli, kaç yaşında?

Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yükse kimdir?

Memleketi Kastamonu olan Gökhan Yüksel, 1976'da Şişli'de dünyaya geldi.

Yüksel, Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.

AK Parti Şişli İlçe Başkanlığında İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Başkan Yardımcılığı ve Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Yüksel, Kasım 2020'den itibaren AK Parti Şişli İlçe Başkanlığı görevini yürütüyor. İyi derecede İngilizce bilen Yüksel, evli ve iki çocuk babası.




#Gökhan Yüksel
#Şişli
#AK Parti
#belediye başkan adayları 2024
8 saat önce
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