Yerel seçimlerde adayları kesinleşen AK Parti’de İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre AK Parti Şişli Belediyesi Başkan Adayı Gökhan Yüksel oldu. Peki, AK Parti Şişli belediye başkan adayı Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel nereli, kaç yaşında?