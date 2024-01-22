Yerel seçimlerde adayları kesinleşen AK Parti’de İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre AK Parti Şişli Belediyesi Başkan Adayı Gökhan Yüksel oldu. Peki, AK Parti Şişli belediye başkan adayı Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel nereli, kaç yaşında?
Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yükse kimdir?
Memleketi Kastamonu olan Gökhan Yüksel, 1976'da Şişli'de dünyaya geldi.
Yüksel, Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.
AK Parti Şişli İlçe Başkanlığında İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Başkan Yardımcılığı ve Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Yüksel, Kasım 2020'den itibaren AK Parti Şişli İlçe Başkanlığı görevini yürütüyor. İyi derecede İngilizce bilen Yüksel, evli ve iki çocuk babası.