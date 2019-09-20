Hakkari Üniversitesi Akademik Personel alacak

Doçentlik kadrosuna başvuracak adayların Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurmak isteyenlerin ise ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
Hakkari Üniversitesinin ilanına ulaşmak için tıklayınız
Doçentlik kadrosuna başvuracak adayların Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurmak isteyenlerin ise ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
Hakkari Üniversitesinin ilanına ulaşmak için tıklayınız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Yorum