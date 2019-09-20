akademik-personel-alinacak
ÖZGÜN HABERLER

akademik-personel-alinacak

Hakkari Üniversitesi Akademik Personel alacak

Hakkari Üniversitesine Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakkari Üniversitesi

Hakkari Üniversitesi

Doçentlik kadrosuna başvuracak adayların Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurmak isteyenlerin ise ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Hakkari Üniversitesinin ilanına ulaşmak için tıklayınız

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Sinek küçüktür ama mide bulandırır
    Kaydet
    Font
    +

        Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

        Çok yakında!
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.