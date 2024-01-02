Araç sahipleri yeni yılda akaryakıt fiyatları tarafında herhangi bir indirim, zam var mı merak ediyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) brent petrol 77 dolar seviyelerinde seyrederken ne kadar oldu? Yılın ilk gününde akaryakıt fiyatları için yeni bir indirim veya zam var mı?
Benzin ve motorin ne kadar?
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.11 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 34.5 liradan satılıyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 34,51
İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 37,16
İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 18,69
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 34,46
İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 37,10
İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 18,24
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara benzin litre fiyatı: 35,19
Ankara motorin litre fiyatı: 37,77
Ankara LPG litre fiyatı: 18,66
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir benzin litre fiyatı: 35,33
İzmir motorin litre fiyatı: 38,03
İzmir LPG litre fiyatı: 18,31