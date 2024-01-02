Araç sahipleri yeni yılda akaryakıt fiyatları tarafında herhangi bir indirim, zam var mı merak ediyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) brent petrol 77 dolar seviyelerinde seyrederken ne kadar oldu? Yılın ilk gününde akaryakıt fiyatları için yeni bir indirim veya zam var mı?