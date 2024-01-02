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Benzin ve motorin ne kadar? İl il güncel akaryakıt pompa fiyatları ile petrol piyasasından son dakika gelişmeler

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 2 Ocak 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler...

10:33 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Akaryakıt fiyatı
Akaryakıt fiyatı

Araç sahipleri yeni yılda akaryakıt fiyatları tarafında herhangi bir indirim, zam var mı merak ediyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) brent petrol 77 dolar seviyelerinde seyrederken ne kadar oldu? Yılın ilk gününde akaryakıt fiyatları için yeni bir indirim veya zam var mı?

Benzin ve motorin ne kadar?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.11 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34.5 liradan satılıyor.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 34,51

İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 37,16

İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 18,69

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 34,46

İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 37,10

İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 18,24

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara benzin litre fiyatı: 35,19

Ankara motorin litre fiyatı: 37,77

Ankara LPG litre fiyatı: 18,66

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir benzin litre fiyatı: 35,33

İzmir motorin litre fiyatı: 38,03

İzmir LPG litre fiyatı: 18,31



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