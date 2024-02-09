Akıllı evler revaçta! Yatırımcılar depremi saniyeler öncesi haber veren evlere yöneliyor

Teknolojinin de gelişmesiyle, artık evlerde bir çok sistemler kullanılıyor. Akıllı sistemlerin her geçen gün ev içinde artması yatırımcılarında bu tür gayrimenkullere yönelmesini sağladı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şule Duman, yatırımcıların akıllı evleri artık daha çok tercih ettiğini söyledi.

Akıllı ev sistemlerine ilgi artıyor

Ev içinde vatandaşların yaşamı kolaylaştıran evlere tercihlerin arttığını belirten Duman, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Gelişen teknoloji ile birlikte akıllı ev sistemlerinin ismi de son zamanlarda fazlasıyla duyulmaya başladı. Akıllı ev sistemleri, vatandaşların oturduğu yerden tek tuş ile evdeki bütün teknolojik aletleri kullanabilmesine imkan sağlıyor. Bu sistemler, konforun yanı sıra deprem ve diğer afet durumlarına karşı dayanıklı yapılıyor. Bu sistemler farklı sensörler yardımı ile bize birçok kategoride veri toplar. Akıllı Evler, geleneksel evlerden farklı olarak internet bağlantısı ve diğer iletişim teknolojilerini kullanarak evin işlevlerini otomatize eden ve kontrol edilebilir hale getiren bir sistemdir. Bu sistemler, ışıkları uzaktan açma, güvenlik kameralarını izleme, ısıtma ve soğutma sistemlerini uzaktan kontrol etme gibi imkanları bizlere sunuyor. Gayrimenkul sektöründe, akıllı evlerin popülaritesi giderek artıyor. Çünkü bu teknolojiler, konforu artırmanın yanı sıra enerji tasarrufu sağlarken, güvenlik önlemlerini de üst seviyeye çıkarıyor. Ev sahiplerine daha fazla kontrol ve görünürlük imkanı sağlıyor.”

Felaketin önüne geçilebilmesi adına çok büyük bir avantaj

Akıllı Ev Sistemleri'nin teknolojik anlamda insanlara çok fazla faydası olduğunu dile getiren Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, “Akıllı evlerde kullanılan bir sistem ise depremden saniyeler önce uyarı vermesi. Buda vatandaşlarımızın belki saniyeler içinde ama tedbirlerini almasını sağlayacaktır” dedi.

Firmalarda bu teknolojiye ayak uydurmaya başladı

İnşaat firmaların akıllı ev teknolojisine dönmeye başladığının altını çizen Duman, “Bu tür yeniliklerle donatılan gayrimenkuller hem kullanmak için hem de yatırım için her geçen gün zirveye yükseliyor. Müşterinin tercihi konuma gelen akıllı evler, inşaat firmalarını da bu alana çekti. Akıllı ev üretmeye başlayan firma sayısı her geçen gün artıyor. Bu sisteme uymayan firmaların da belki bundan 5 yıl sonra piyasada tutunması mümkün olmayacaktır. Vatandaşlar özellikle konfor ve güvenlik açısından oturacakları evlere güvenmek istiyor. Bu imkanı onlara sağlayacak olan firmalarda sektörde adından söz ettirecek konuma gelecektir diye düşünüyorum” diye konuştu.

Fayda ve konfordan ziyade hayati tehlike durumlarında bizlere gerektiği durumlarda uyarılar veriyor. Örneğin, deprem anında ya da depremden birkaç saniye önce bizi ikaz ediyor. Bundan dolayı bu sistemler felaketin önüne geçilebilmesi adına çok büyük bir avantaj. Biz gayrimenkul uzmanları olarak akıllı evlerin ileride daha da artacağını ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde yapılacak evlerin çoğunun akıllı ev sistemi ile donatılacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.







