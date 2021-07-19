Akşam ezanı vakti: 19 Temmuz İstanbul Ankara İzmir ve il il akşam ezanı saati

İslam alemi için büyük öneme sahip olan arefe günü, Müslümanlar faziletli olan arefe orucu tuttu. Arefe orucu tutanlar tarafından akşam ezanı vakti merak konusu oluyor. Bu yazımızda İstanbul, Ankara, Adana, Konya, İzmir ve diğer illerimizdeki akşam ezanı okunma saati.
BUGÜN AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?
İstanbul'da akşam ezanı 20:40'da okunuyor.
Ankara'da akşam ezanı 20:21'de okunuyor.
İzmir'de akşam ezanı 20:40'da okunuyor.
Bursa akşam ezanı vakti: 20:37
Antalya akşam ezanı vakti:20:22
Konya akşam ezanı vakti: 20:17