Özgün Akşam ezanı vakti 19 Temmuz İstanbul Ankara İzmir ve il il akşam ezanı saati
DİNİ BİLGİLER

Akşam ezanı vakti: 19 Temmuz İstanbul Ankara İzmir ve il il akşam ezanı saati

Bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya ve diğer illerimizde akşam ezanı saat kaçta okunuyor? sorusu bugün Kurban bayramı arefe orucu tutanlar tarafından merak konusu oluyor. İşte 19 Temmuz akşam ezanı vakti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Akşam ezanı vakti: 19 Temmuz İstanbul Ankara İzmir İl il akşam ezanı saati (Bugün akşam ezanı kaçta okunuyor?)
Akşam ezanı vakti

İslam alemi için büyük öneme sahip olan arefe günü, Müslümanlar faziletli olan arefe orucu tuttu. Arefe orucu tutanlar tarafından akşam ezanı vakti merak konusu oluyor. Bu yazımızda İstanbul, Ankara, Adana, Konya, İzmir ve diğer illerimizdeki akşam ezanı okunma saati.

BUGÜN AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

İstanbul'da akşam ezanı 20:40'da okunuyor.

Ankara'da akşam ezanı 20:21'de okunuyor.

İzmir'de akşam ezanı 20:40'da okunuyor.

Bursa akşam ezanı vakti: 20:37

Antalya akşam ezanı vakti:20:22

Konya akşam ezanı vakti: 20:17

İL İL AKŞAM EZANI VAKTİ

Abone Ol Google News
Bahçeleri istila ettiler

Bahçeleri istila ettiler

​Beykozlular böyle bir olayla ilk defa karşılaştı.
Bu kez hedef damat değil kardeşi

Bu kez hedef
damat değil kardeşi

'Eğlence' adı altında 'işkence' yaptılar.
Komandolara bayram ziyareti

Komandolara
bayram ziyareti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla bayramlarını kutladı.
FETÖ'nün kurban oyunu deşifre oldu

FETÖ'nün kurban oyunu deşifre oldu

​​FETÖ itirafçısı toplanan paraların örgüte nasıl aktarıldığını anlattı.
Irak'ta patlama

Irak'ta patlama

​Halk pazarında 33 kişi hayatını kaybetti.
Bir haftada <br>yüzde 30 arttı

Bir haftada
yüzde 30 arttı

​Bakan Koca'dan sosyal medyadan uyardı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ziyaretinde açıkladı.

​Erdoğan'ın ilk durağı KKTC Meclisi olacak, burada müjdeyi açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC ziyareti öncesi önemli açıklamalar.
Bir haftadır akın akın geliyorlar

Bir haftadır akın akın geliyorlar

​'Rezervasyonsuz gelmeyin' uyarısını dikkate alan yok.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.