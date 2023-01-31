TOKİ arsa başvuruları devam ediyor. başvurular 7 Kasım’da sona erecek. TOKİ arsa başvurusu müstakil ve müşterek olmak üzere iki bölümde devam ediyor. 350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki arsalarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade. Müşterek arsalara inşa edilecek binalar zemin artı 4-5 katı geçmeyecek. Arsalar evler iki yıl içinde tamamlanacak. Peki TOKİ arsa başvuru tarihlerinde son gün ne zaman, arsalara başvurular ne zaman bitiyor? Müstakil konut arsalara evler nasıl olacak? TOKİ 350 ila 550 metre müstakil arsalara kaç metre kare ev yapılacak?