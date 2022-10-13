Özgün Süper Ligde Antalya derbisi heyecanı yaşanacak
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Süper Lig’de Antalya derbisi heyecanı yaşanacak

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Antalya derbisi heyecanı yaşanacak. Alanyaspor sahasında Antalya’yı ağırlayacak. İki ekip birbirleriyle daha önce 13. kez karşılaştı. Alanyaspor, Süper Lig maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı biri deplasmanda 4 galibiyet aldı. Konut takımın ise 7 galibiyeti var. Peki, Alanyaspor Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Alanyaspor Antalyaspor maç saati

Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor sahasında Antalyaspor’u konuk edecek.

Alanyaspor Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

  • Ligde 9 puanla 11'inci sırada bulunan Corendon Alanyaspor ile 7 puanı olan 16'ncı sıradaki Fraport TAV Antalyaspor, yarın karşı karşıya gelecek. Kırbıyık Holding Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Corendon Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 13. kez karşılaşacak.

Alanyaspor Antalyaspor istatistikleri

  1. Akdeniz derbisinde Süper Lig'in 13. randevusuna hazırlanan temsilcilerden Corendon Alanyaspor, Süper Lig maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı biri deplasmanda 4 galibiyet aldı.
  2. Fraport TAV Antalyaspor'un ise turuncu-yeşillilere karşı 2'si deplasmanda 7 galibiyeti var. Antalya takımları bir karşılaşmada ise golsüz berabere kaldı.
  3. Corendon Alanyaspor, Süper Lig'deki 12 karşılaşmada rakibinin 19 golüne 14 kez ağları sarsarak karşılık verdi.
  4. Ligde geçen haftaki mücadelelerde, Corendon Alanyaspor deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilmiş, Fraport TAV Antalyaspor ise konuk ettiği Arabam.com Konyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Spor Toto Süper Lig 10. Hafta Fikstür
ÖZGÜN
Spor Toto Süper Lig 10. Hafta Fikstür

Antalyaspor 3 - 1 A. Alanyaspor maçı özeti
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