Süper Lig’de Antalya derbisi heyecanı yaşanacak Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Antalya derbisi heyecanı yaşanacak. Alanyaspor sahasında Antalya’yı ağırlayacak. İki ekip birbirleriyle daha önce 13. kez karşılaştı. Alanyaspor, Süper Lig maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı biri deplasmanda 4 galibiyet aldı. Konut takımın ise 7 galibiyeti var. Peki, Alanyaspor Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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