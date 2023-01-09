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Alanyaspor-Trabzonspor maç kadrosu: Muhtemel ilk 11

Spor Toto Süper Lig 18. hafta açılış maçında Alanyaspor evinde Trabzonspor’u konuk ediyor. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Trabzonspor, ligde 29 puanla 6'ıncı sırada yer alırken, Alanyaspor ise 21 puanla 9. sırada yer alıyor. Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11 kadrosu belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyaspor-Trabzonspor maçı: Alanyaspor-TS derbi Canlı anlatım, ilk 11 kadrosu, maçın özeti, maç saati Süper Lig 18. hafta maçları
Alanyaspor Trabzonspor maç kadrosu muhtemel ilk 11

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta heyecanı bugün de devam ediyor. Alanyaspor evinde Trabzonspor ağırlıyor. Maç kadrolarına ve muhtemel ilk 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Alanyaspor Trabzonspor maçı
Alanyaspor Trabzonspor maçı

Alanyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde geçen hafta Bitexen Giresunspor karşısında 3-0 galip gelerek moral bulan bordo-mavililer, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

En son 8. haftada Yukatel Kayserispor karşısında 2-1 galip geldikten sonra son 3 dış saha maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan elde edemeyen Karadeniz ekibi, dış sahada 100 gün sonra kazanmayı hedefliyor.

Trabzonspor’da sakat ve kart cezası bulunan oyuncular kimler?

Bordo-mavililerde Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Maxi Gomez ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

Alanyaspor-Trabzonspor muhtemel ilk 11

Alanyaspor kadrosu:

  1. Runarsson,
  2. Furkan,
  3. Fer,
  4. Doumbia,
  5. Umut,
  6. Yusuf,
  7. Efkan,
  8. Efecan,
  9. Candeias,
  10. Cavaleiro,
  11. A. Hassan

Trabzonspor kadrosu:

  • Uğurcan,
  • Larsen,
  • Bartra,
  • Hugo,
  • Eren,
  • Gbamin,
  • Bakasetas,
  • Abdülkadir,
  • Trezeguet,
  • Naci,
  • Djaniny.

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