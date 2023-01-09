Alanyaspor-Trabzonspor maç kadrosu: Muhtemel ilk 11 Spor Toto Süper Lig 18. hafta açılış maçında Alanyaspor evinde Trabzonspor’u konuk ediyor. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Trabzonspor, ligde 29 puanla 6'ıncı sırada yer alırken, Alanyaspor ise 21 puanla 9. sırada yer alıyor. Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11 kadrosu belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

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