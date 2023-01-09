Alanyaspor-Trabzonspor maç kadrosu: Muhtemel ilk 11

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta heyecanı bugün de devam ediyor. Alanyaspor evinde Trabzonspor ağırlıyor. Maç kadrolarına ve muhtemel ilk 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Alanyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda?
Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Ligde geçen hafta Bitexen Giresunspor karşısında 3-0 galip gelerek moral bulan bordo-mavililer, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.
En son 8. haftada Yukatel Kayserispor karşısında 2-1 galip geldikten sonra son 3 dış saha maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan elde edemeyen Karadeniz ekibi, dış sahada 100 gün sonra kazanmayı hedefliyor.
Trabzonspor’da sakat ve kart cezası bulunan oyuncular kimler?
Bordo-mavililerde Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Maxi Gomez ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.
Alanyaspor-Trabzonspor muhtemel ilk 11
Alanyaspor kadrosu:
- Runarsson,
- Furkan,
- Fer,
- Doumbia,
- Umut,
- Yusuf,
- Efkan,
- Efecan,
- Candeias,
- Cavaleiro,
- A. Hassan
Trabzonspor kadrosu:
- Uğurcan,
- Larsen,
- Bartra,
- Hugo,
- Eren,
- Gbamin,
- Bakasetas,
- Abdülkadir,
- Trezeguet,
- Naci,
- Djaniny.