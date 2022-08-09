ALES/2 tarihi ne zaman? ÖSYM 2022 ALES sınav giriş yerleri belgesi yayımlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanan ALES sınavı ne zaman merak ediliyor. ÖSYM yeni sınav takvimine göre ALES/2 sınavı ertelenip ertelenmediği de araştırılan konulardan biri oldu. Peki, ALES sınavı ne zaman, ertelendi mi? ALES 2 ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM 2022 ALES/2 sınav tarihleri hakkında bilgiler...

ALES 2 NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 yılının ikinci ALES sınavı 21 Ağustos 2022 günü saat 10:15'de gerçekleştirilecek.

ALES 2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES 2 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından henüz erişime açılmadı. Yüksek lisans yapmak için sınava katılım sağlayacak olan adaylar ALES sınav giriş belgesini T.C. kimlik nuramaları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden alabilecekler.

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ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES 2 sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

ALES KAÇ SAAT SÜRECEK?

Sayısal ve sözel testlerde oluşan ALES sınavı saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.