Özgün ALES/2 tarihi ne zaman? ÖSYM 2022 ALES sınav giriş yerleri belgesi yayımlandı mı?
ÖZGÜN HABERLER

ALES/2 tarihi ne zaman? ÖSYM 2022 ALES sınav giriş yerleri belgesi yayımlandı mı?

2022-ALES/2 ve ALES/3 sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere ALES/2 başvuruları 24 Haziran tarihinde alınmıştı. Başvurularını tamamlayan adaylar ALES sınavı ne zaman sorusunu sorguluyor. ALES/2 tarihi ne zaman? ÖSYM 2022 ALES sınav giriş yerleri belgesi yayımlandı mı? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ALES/2 2022: ALES ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
ALES/2 2022

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanan ALES sınavı ne zaman merak ediliyor. ÖSYM yeni sınav takvimine göre ALES/2 sınavı ertelenip ertelenmediği de araştırılan konulardan biri oldu. Peki, ALES sınavı ne zaman, ertelendi mi? ALES 2 ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM 2022 ALES/2 sınav tarihleri hakkında bilgiler...

ALES 2 NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 yılının ikinci ALES sınavı 21 Ağustos 2022 günü saat 10:15'de gerçekleştirilecek.

ALES 2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES 2 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından henüz erişime açılmadı. Yüksek lisans yapmak için sınava katılım sağlayacak olan adaylar ALES sınav giriş belgesini T.C. kimlik nuramaları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden alabilecekler.

ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES 2 sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

ALES KAÇ SAAT SÜRECEK?

Sayısal ve sözel testlerde oluşan ALES sınavı saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, başladı mı?
ÖZGÜN
Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, başladı mı?
Dünyanın en ilginç müzesi

Dünyanın en ilginç müzesi

​Türkler yaptı: Görenler hayret ediyor.
Dev yarıklar oluştu

Dev yarıklar oluştu

​Korkudan evlerine giremiyorlar.
Abdülhamid Han sefere çıkıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

Tarlada Sıfır Atık

Tarlada Sıfır Atık

​10 kadın çiftçiye Balıkesir Kuzusu hediye edildi.

​Yunan zulmünün en net örneği.

​Ortaya çıkarıldığı 1929 yılında dünya karıştı

​Rus petrol şirketinden önemli karar

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.