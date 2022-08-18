ÖSYM 2022 ALES sınav giriş yerleri belgesi yayımlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanan ALES sınavı ne zaman merak ediliyor. ÖSYM yeni sınav takvimine göre ALES/2 sınavının giriş belgeleri yayınlandı. ÖSYM tarafından önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan ALES sınavı için giriş yerleri erişime açıldı. Adaylar ÖSYM AİS aracılığıyla sınav yerlerini sorgulayabiliyor.

ALES 2 NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 yılının ikinci ALES sınavı 21 Ağustos 2022 günü saat 10:15'de gerçekleştirilecek.

ALES 2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES sınavı için giriş yerleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada: 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES 2 sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

ALES KAÇ SAAT SÜRECEK?

Sayısal ve sözel testlerde oluşan ALES sınavı saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.