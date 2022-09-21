ALES/3 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Bu yıl 3. kez düzenlenecek olan ALES sınavı için, ÖSYM tarafından sınav takvimi yayımlandı. Yayımlanan sınav takvimiyle birlikte ALES/3 başvuru tarihi, ücreti ve sınav tarihi belli oldu. Peki, ALES/3 başvuruları ne zaman yapılacak?
ALES BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
ALES/3 başvuru işlemleri 30 Eylül'de başlayacak, 10 Ekim'de sona erecek.
ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ALES/3 başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.
ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/3 başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra kılavuzda yer alacak. Yılın ilk iki ALES sınavında bir oturum için 185 TL belirlenmişti.
ALES/3 SINAV TAKVİMİ
ALES/3 SINAV TARİHİ : 20 Kasım 2022
ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 30 Eylül – 10 Ekim 2022
(Ücret ödeme için son gün, 11 Ekim 2022)
SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika