ALES/3 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Bu yıl 3. kez düzenlenecek olan ALES sınavı için, ÖSYM tarafından sınav takvimi yayımlandı. Yayımlanan sınav takvimiyle birlikte ALES/3 başvuru tarihi, ücreti ve sınav tarihi belli oldu. Peki, ALES/3 başvuruları ne zaman yapılacak?

ALES BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ALES/3 başvuru işlemleri 30 Eylül'de başlayacak, 10 Ekim'de sona erecek.

ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES/3 başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.

ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/3 başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra kılavuzda yer alacak. Yılın ilk iki ALES sınavında bir oturum için 185 TL belirlenmişti.

ALES/3 SINAV TAKVİMİ

ALES/3 SINAV TARİHİ : 20 Kasım 2022

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ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 30 Eylül – 10 Ekim 2022

(Ücret ödeme için son gün, 11 Ekim 2022)

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika