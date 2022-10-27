Özgün ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman yayımlanacak?
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ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman yayımlanacak?

ALES/3 sınavı için başvurular 10 Ekim'de sona erdi. Başvurularını tamamlayan adaylar tarafından sınav tarihleri şimdiden merak konusu oldu. Her yıl ÖSYM tarafından yılda üç kez gerçekleştirilen ALES sınavı için tarih belli oldu. Peki, ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ALES/3 sınav giriş belgeleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM ALES sınav takvimi)
ALES sınav giriş belgesi

ALES ilk iki sınavı gerçekleştirildi. Adaylar ise merakla ALES/3 tarihini ÖSYM sınav takviminden sorguluyor. Üçüncü sınav için başvurular 30 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında alındı. Geç başvuru süreci de son buldu. Peki, ALES/3 sınavı ne zaman, sınav yerleri hangi tarihte açıklanacak?

ALES/3 NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Sınav giirş belgesine dair tarih henüz belli değil, ancak sınavdan 15 gün önce erişime açılması bekleniyor.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre ALES 3 sınav sonuçları da 9 Aralık 2022 tarihinde adayların erişimine sunulacak.

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