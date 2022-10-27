ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman yayımlanacak?

ALES ilk iki sınavı gerçekleştirildi. Adaylar ise merakla ALES/3 tarihini ÖSYM sınav takviminden sorguluyor. Üçüncü sınav için başvurular 30 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında alındı. Geç başvuru süreci de son buldu. Peki, ALES/3 sınavı ne zaman, sınav yerleri hangi tarihte açıklanacak?

ALES/3 NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Sınav giirş belgesine dair tarih henüz belli değil, ancak sınavdan 15 gün önce erişime açılması bekleniyor.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre ALES 3 sınav sonuçları da 9 Aralık 2022 tarihinde adayların erişimine sunulacak.