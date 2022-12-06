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ALES/3 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM'den ALES sonuç açıklaması bekleniyor

ALES sonuçları, üniversitelerde çeşitli kadrolarda görev almak isteyen adayların gündeminde ilk sırada yer alıyor. 20 Kasım’da yılın son ALES sınavı organize edildi. Sınava katılan adaylar için ÖSYM soruları cevapları ve sınav sonuçlar için takvimi açıklamıştı. Peki ALES 2022/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ALES sınav sonucu sorgulama ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ALES/3 SONUÇ SORGULAMA: ÖSYM ALES sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
ALES3 sonuçları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 20 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçları için gözünü, ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. İşte ÖSYM tarafından uygulanan ALES/3 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM ALES başvuru kılavuzunda sonuçların ilan edileceği tarihi açıkladı. Sınav sonuçlarının erken açıklanması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin gündemine bulunmuyor. ALES sınav sonuçları 9 Aralık Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma saati ise henüz belli olmadı. ÖSYM genellikle sınav sonuçlarını öğlen saat 12.00'a kadar ilan ediyor.

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı sonuçları, her sınavda olduğu gibi bu oturumda da AİS üzerinden ilan edilecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan adaylar sonuç ekranını görüntüleyebilecek.

Sınav sonuçları posta yoluyla veya mail yoluyla öğrencilere bildirilmeyecek. ÖSYM AİS'ten erişime açılan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Sınav sonuç ekranında adaylar, sayısal ve sözel alanda katıldıkları oturumlardan doğru-yanlış cevap sayıları ile birlikte elde ettikleri puanları görüntüleyecek.

ALES SINAV SORU VE CEVAP KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen ALES-3 Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u ÖSYM tarafından yayımlanmış durumda. Adaylar kitapçıkta yer alan doğru cevaplara göre sonuçlarını tahmin edebilirler.

Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 30 Kasım 2022 23:59’a kadar kontrol edilebilecektir. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilirler.

2023 ALES SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM yayınladığı 2023 sınav takvimini üniversite sınavı ile önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerin aynı güne gelmesi sebebiyle geri çekti. YKS sınav tarihlerinde değişiklik yapılarak sınav takviminin güncellenmesi bekleniyor. ALES sınav tarihlerinde değişiklik yapılması düşünülmüyor. Daha önce yayınlanan takvimde yılın ilk ALES oturumunun 16 Nisan 2023 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

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