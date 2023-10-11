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ALES/3 sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 2023 ALES sınav yerleri

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım sürerken başvurular geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Bu yılın üçüncü ve son ALES sınavına girecek olan yüksek lisans adayları, ÖSYM tarafından gelecek sınav giriş duyurusunu bekliyor. Peki, 2023 ALES/3 sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı, ALES sınav yerleri açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

09:22 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
ALES sınav giriş belgesi

ALES sınav giriş belgesi

2023 ALES/3 sınav tarihi yaklaşırken tüm gözler sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. 19 Ekim'de yapılacak olan ALES/3 sınavına girecek olan adaylar, sınava girecekleri okulları merak ediyor. Peki, ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

ALES/3 SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ALES/3 sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.

ALES sınav giriş yerlerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ALES NE ZAMAN?

ALES/3 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak.

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.

Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğrafolmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.



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#ales sınav yerleri
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