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ALES/2 geç başvuruları ne zaman?

ÖSYM tarafından lisansüstü eğitim almak isteyen adaylara yönelik düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) 2.'si için geri sayım devam ediyor. Her yıl 3 kez yapılan ALES'e başvuru yapmakta gecikenler, geç başvuru tarihleri hakkında araştırmalara başladı. Peki ALES-2 geç başvuru ne zaman 2023?

08:26 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ALES

ALES

Üniversitelerde akademik kariyer ve yüksek lisans yapmak isteyen adayların katılım sağladığı ALES'in bu yılki ikinci oturumu için başvuru süreci geride kaldı. Çeşitli nedenlerle belirlenen tarihlerde başvurularını yapamayan adaylara, ikinci bir başvuru şansı tanınacak. Peki, ALES/2 geç başvuruları ne zaman?

ALES/2 GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuruları kaçıran adaylar için 19 Temmuz tarihinde ALES/2 geç başvurusu kabul edilecek.

Normalde 260 TL olan başvuru ücretinin geç başvurularda yüzde 50 daha fazla ödenecek.

ALES/2 OTURUMU NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek. Sonuçlar ise 5 Eylül’de açıklanacak.



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