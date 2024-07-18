Yılın 2. ALES sınavına katılacaklar, ALES sınav giriş belgesi ne zaman, nasıl alınır araştırmasına başladı. Haziran ayında başvuruları gerçekleşecek ALES sınavı temmuz ayında organize edilecek. Adaylar ALES sınav giriş belgesini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alacaklar. Peki, ALES/2 sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 ikinci ALES sınav yeri sorgulama ekranı