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2024 ALES/2'ye giriş belgeleri erişime açıldı! Sınav yeri nasıl sorgulanır? ÖSYM ALES2 sınav yeri öğrenme ekranı

ÖSYM tarafından 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında başvuruları alınan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yerleri ÖSYM AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr üzerinden yayınlandı. İşte ÖSYM ALES2 sınav yeri öğrenme ekranı...

14:36 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
ALES2
ALES2

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/2) katılacak adayların sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'da yapılacak 2024-ALES/2'ye başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

28 Temmuz'da yapılacak 2024-ALES/2 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2024 ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES'in bu yılki ikinci oturumu, 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

SINAV NASIL UYGULANACAK?

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek'te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek'te sınav Türkiye saati ile 10.15'te başlayacak.

Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.



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