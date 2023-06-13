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Alparslan Büyük Selçuklu 60. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu 59. bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her hafta Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Alparslan bütün meselelerini halledip Ani Seferinin hareket emrini verecek ve Ani’ye yürüyecek. Diyojen, Alparslan’ı durdurmak için hamlelerini harekete geçirecek. Leon ise bu mücadeleden mahrum kalmamak ve tekrar Kayzerin gözüne girebilmek için hapisten kaçmanın yollarını arayacak. Leon, Alparslan’ı durdurmak isteyecek fakat ne Diyojen ne de Leon Alparslan’ı durdurabilecektir. Alparslan Büyük Selçuklu 59. bölümü Tabii linkiyle tek parça full izlemek ve 60. bölüm fragmanına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:30 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Alparslan Büyük Selçuklu 59. Bölüm Tek Parça Full

Alparslan Büyük Selçuklu 59. Bölüm Tek Parça Full

TRT 1’in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu’nun 60. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin bu bölümünde Seferiye, Alparslan’ın Ermeni Prensliğine yaptığı ziyaretten dolayı kahrolmuş ve sarayı terk etmişti. Seferiye, Alparslan’ın Luiza ile evliliğine rıza göstermeyecek ama Selçuklu’nun istikbali için bağrına taş basıp oturacak. Alparslan, Seferiye’nin bu durumu karşısında onun karşısına çıkıp Seferiye ile konuşacak. Alparslan, Seferiye’yi ikna edebilecek mi? Alparslan Büyük Selçuklu son bölüme, özetine ve yeni bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 59. BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan, Selçuklu’nun Ermeni Prensliğiyle ittifak yapması için Kürige ile evlilik hususunda görüşmüştü. Kürige evliliğe sıcak bakmıştı, kızı Luiza’nın da rızası olursa bu işin gerçekleşebileceğini söylemişti. Alparslan ittifak için Luiza ile evlenecek mi? Luiza bu evliliği kabul edecek mi?

Seferiye, Alparslan’ın Ermeni Prensliğine yaptığı ziyaretten dolayı kahrolmuş ve sarayı terk etmişti. Seferiye, Alparslan’ın Luiza ile evliliğine rıza göstermeyecek ama Selçuklu’nun istikbali için bağrına taş basıp oturacak. Alparslan, Seferiye’nin bu durumu karşısında onun karşısına çıkıp Seferiye ile konuşacak. Alparslan, Seferiye’yi ikna edebilecek mi?

Alparslan bütün meselelerini halledip Ani Seferinin hareket emrini verecek ve Ani’ye yürüyecek. Diyojen, Alparslan’ı durdurmak için hamlelerini harekete geçirecek. Leon ise bu mücadeleden mahrum kalmamak ve tekrar Kayzerin gözüne girebilmek için hapisten kaçmanın yollarını arayacak. Leon, Alparslan’ı durdurmak isteyecek fakat ne Diyojen ne de Leon Alparslan’ı durdurabilecektir. Alparslan gözünü diktiği Ani burçlarına Selçuklu sancağını asacak ve Ani, Türk’ün olacak.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 59. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Alparslan Büyük Selçuklu 59. bölümü tek parça full izlemek için

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 60. BÖLÜM FRAGMANI

Alparslan Büyük Selçuklu 60. bölüm fragmanı için

Alparslan Büyük Selçuklu 59. Bölüm Fragmanı
Alparslan Büyük Selçuklu 59. Bölüm Fragmanı

TRT 1’in sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu 57. bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her hafta Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Alparslan, Kavurd’un ihanetini anlamış ve derdest etmişti. Kavurd’u zindan arabasıyla saray zindanına kapatılması için göndermiş fakat Kavurd yolda kaçmış ve Alparslan’ın beylerinin kellesini keserek Alparslan’a baş kaldırdığını bildirmişti. Alparslan, Kavurd’un üzerine yürüyecek ve onu bertaraf etmeye çalışacak. Kavurd ise Alparslan’dan tahtı alma derdindedir. Alparslan Büyük Selçuklu 58. bölümü TRT linkiyle tek parça full izlemek ve 59. bölüm fragmanına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.



#Alparslan Büyük Selçuklu
#Tabii
#TRT izle
#Diyojen
#Kürige
31 dakika önce
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