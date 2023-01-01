Alplere kar yağmayınca Kaçkar'a geldiler

İsviçre Alpleri’nde ve dünyadaki kayak merkezlerinin pek çoğunda bu yıl yeterli kar olmazken heliski sporunun Türkiye’deki merkezi haline gelen Kaçkar Dağları’nda 13 hafta sürecek faaliyetlerde doluluk yaşanıyor. Helikopterle sporcuların zirvelere bırakıldıktan sonra yamaçlardan kaydığı ekstrem spor dallarından heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor. Tehlikeli olduğu kadar heyecan verici de bulunan bu spor, Türkiye’de Kaçkar Dağları’nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin ilçesinde 2005’ten itibaren sürdürülüyor.

Faaliyetin ilk haftasına, aralarında Hint ailenin de yer aldığı İsviçre’den gelen 16 kişilik sporcu kafilesi katılarak Kaçkar Dağları’nda elverişli hava koşullarında karın keyfini çıkardı. Rize Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, “Geçen yıl 432 başvuru yapılmıştı. Bu yıl yine 400’ün üzerinde başvuru görünüyor. Genellikle İsviçre, Avrupa ülkeleri, Rusya, ABD, Kanada ve Türkiye’den başvurular var” diye konuştu. Pilot ve kayak rehberi olarak görev yapan Roland Brunner, “Gelenler ‘Bu zamana kadar yaptığım en güzel kayak’ diyerek dönüyor.” dedi.