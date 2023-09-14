Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş, vatandaşları altın yatırımı yapmak veya elindeki altını değerlendirmek konusunda düşündürmeye başladı. Bu bağlamda, kuyumcular konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. İslam Memiş ise gram altın ile ilgili yaptığı açıklamada, şu anki verilere göre 1700 TL seviyelerinde bulunan gram altının yatırımcılar için dikkatli bir değerlendirme gerektirdiğini söyledi. Peki gram altın ağustos ayında ne kadar olacak? Eylül ayı gram altın fiyatı beklentisi nedir? İşte detaylar...