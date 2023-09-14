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Altının gram fiyatı 1.652 lira seviyesinden işlem görüyor

‘Altın bugün kaç TL?’ sorusu altın yatırımcıları ve altın alacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 13 Eylül Çarşamba günü altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.653 liradan tamamladı. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 1.906 dolardan işlem görüyor. 14 Eylül Perşembe gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:36 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
14 Eylül Perşembe gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları

14 Eylül Perşembe gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı yeni günde birçok yatırımcı tarafından araştırılıyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.653 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.652 liradan işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları.

ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.652 liradan işlem görüyor.

GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI - 14 EYLÜL PERŞEMBE

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.652 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.710 lira, Cumhuriyet altını da 10.960 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 1.906 dolardan işlem görüyor.

ALTINDA BEKLENTİLER NE?

ABD'de açıklanan enflasyonun yıllık bazda beklentilerin üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında bir kez daha faiz artışına gitme ihtimalini nispeten artırdı.

Analistler, Fed'in faiz artışlarına devam etme ihtimalinin yükselmesiyle altının ons fiyatının baskılanmaya devam ettiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Banka'nın kasım veya aralık ayında 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 42'ye çıktığını aktaran analistler, Fed'in, eylül toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50'de sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de perakende satışlar, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.890 doların destek, 1.920 ve 1.930 doların direnç seviyeleri olarak öne çıktığını kaydetti.



#gram
#çeyrek
#Cumhuriyet altını
#ons altın
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