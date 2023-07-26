ALTIN BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Altın fiyatları bugün açıklanacak olan Fed faiz kararına kilitlendi. Yeni haftaya sakin bir seyir takip eden gram altın ile birlikte çeyrek altın ve ons altın ABD Merkez Bankası’ın faiz toplantısı öncesi yeniden bir hareketlenmeye başladı. Gram altın yeni güne ekranlarda 1.700 TL seviyesinden başladı. Kapalıçarşı’da alış 1.710 TL olurken satış 1.713 TL olarak belirlendi. FED faiz kararı sonrası altın fiyatları ne olur, yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? İte analistlerden dikkat çeken altın yorumu.