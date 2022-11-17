Özgün Gram ve çeyrek altın ne kadar? 17 Kasım 2022 anlık altın fiyatları
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Gram ve çeyrek altın ne kadar? 17 Kasım 2022 anlık altın fiyatları

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları hafta başından itibaren yukarı yönlü seyir izliyor. Gram altın ve çeyrek altındaki hareketlilik vatandaşların gündeminde. 970 TL’ye kadar düşen gram altın yeniden toparlanarak yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda kan kaybeden ons altın ise tekrardan yükselişe geçti. Peki 17 Kasım 2022 cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları yükseldi mi? İşte 17 Kasım 2022 Perşembe günü güncel ve anlık altın fiyatları…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın fiyatları yükselir mi? Gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL? 17 Kasım 2022 altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum

Gram altın ve çeyrek altındaki hareketlilik vatandaşların gündeminde. Fed’in faiz artırımını frenleyeceğine ilişkin beklentiler sonrası altın fiyatlarında ibre yukara döndü. Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 17 Kasım 2022 altın fiyatları son durum bilgileri.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

  • Gram altın fiyatı alış1.058,97 TL,
  • Gram altın fiyatı satış 1.064,03 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR?

  • Spot altın gram fiyatı alış 1.055,46 TL,
  • Spot altın gram fiyatı satış 1.055,64 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

  • Ons altın fiyatı alış 1.763,73 TL,
  • Ons altın fiyatı satış 1.764,06 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

  • Çeyrek altın fiyatı alış 1.688,74 TL,
  • Çeyrek altın fiyatı satış 1.725,98 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altın fiyatı alış 6.754,97 TL,
  • Cumhuriyet altın fiyatı satış 6.882,80 TL,

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

  • Yarım altın fiyatı alış 3.366,93 TL,
  • Yarım altın fiyatı satış 3.451,96 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?

  • Ziynet altın fiyatı alış 6.754,97 TL,
  • Ziynet altın fiyatı satış 6.882,80 TL,

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

  • Ata altın fiyatı alış 7.059,72 TL,
  • Ata altın fiyatı satış 7.235,34 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

  • 14 ayar bilezik gram fiyatı alış 583,02 TL,
  • 14 ayar bilezik gram fiyatı satış 696,62 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

  • 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 961,66 TL,
  • 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 1.025,83 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI NE KADAR?

  • Gremse fiyatı alış 16.997,00 TL,
  • Gremse fiyatı satış 17.330,00 TL,

Altın fiyatları yükselir mi düşer mi?

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi’nde büyüme ve ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanacağını kaydederek, Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1750 doların destek konumuna gelebileceğini belirten analistler, 1790 doların direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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