Anlık altın fiyatları vatandaşlar tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş sonrası yeni hafta başından itibaren güncel altın fiyatlarında durağanlık söz konusu. Gram Altın fiyatları da ons altına paralel yatay seyirde. Altın fiyatındaki yükseliş ya da düşüş olup olmayacağı konusunda yatırımcılar gözünü bir kez daha Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Altın alış-satış fiyatları ne? İşte 20 Eylül 2023 güncel altın fiyatları.

Altın ons fiyatı ne kadar?

Altın ons alış fiyatı 1.929,96 dolar

Altın ons satış fiyatı 1.930,25 dolar

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 1.677,64 TL

Gram atın satış fiyatı 1.677,93 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 2.767,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı 2.797,00 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altın alış fiyatı 11.069,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı 11.144,00 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 5.552,00 TL

Yarım altın satış fiyatı 5.596,00 TL

Ata altın ne kadar?

Ata altın alış fiyatı 11.276,74 TL

Ata altın satış fiyatı 11.555,92 TL

14 ayar altı gram fiyatı kadar?

14 ayar bilezik alış fiyatı 943,53 TL

14 ayar bilezik satış fiyatı 1.122,10 TL

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.550,61 TL

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.561,05 TL

Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı

Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan, bazı değerlendirmelerde bulundu.

Perakende satışlar ile gündemde yerini alan, deflasyon endişelerine değinerek, emtia fiyatlarına baskı uyguladığının bilgisini duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararına değinerek, kurdaki yükselişlerin yılın geri kalanında yavaşlayabileceğine dair beklentilerini paylaştı. Bu durumda, gram altın fiyatlarında da düşüşlerin yaşanabileceğini işaret etti.

Gram altın fiyatı ne olur, düşer mi, yükselir mi?

Döviz kuru ve ons altın fiyatlarındaki dalgalanmalardan dolayı gram altın fiyatlarında ekim ayı sonuna dair tahminde bulundu. Karahan'ın ekim ayı sonu tahminine göre, gram altın 1.600 TL ile 1.650 TL arasında yer alabileceğini duyurdu.

Gram altında yeni rekor gelir mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten analiz geldi. Merkez bankalarını faiz kararı nedeniyle volatilite oldukça yüksek olacağını söyleyen Memiş, Fed’in faizleri pas geçeceğini, Kasım’da 25 baz puan faiz artıracağını tahmin ettiğini söyledi. Dolara karşı bu hafta bütün enstrümanların değer kazanacağının altını çizen İslam Memiş, altında yeni yükselişlere işaret etti.

İslam Memiş şu ifadeleri kullandı: "Elinde dolar olanlar ons altın tarafındaki düşüşleri fırsat olarak değerlendirebilir. Parite üzerinden altın, gümüş, euro yapabilirsin. Ons tarafında ekim ayı itibarıyla rüzgar tersine dönecek ve 2.000 seviyesini göreceğiz. Orta ve uzun vadede yön yukarı.

Fed sonrası altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere hazır olun. 1800'lü rakamları konuşmaya başlayacağız. Dolar güçlü duruştan dolayı gram altında da düşüş görmüyoruz, ons tarafındaki gibi."

"Ekim ayı itibarıyla ons altın ve gram altında yeni rekorlar bizi bekliyor olacak. Bu baskılanmaya hazırlık yapmanız lazım. Ekim hazırlığınızı yapın, bunlar altın yatırımcısı için fırsat oluşumu.

Gram altın 2 bin 500 TL olur mu?

2024 yılında ise 2 bin 500 TL ve üzeri rakamları göreceğiz, 2025'te ise 3 bin 500 TL ve üzeri rakamları göreceğiz gram altında."



