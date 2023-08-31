|
Özgün

Altın fiyatları son durum: Altın düştü mü çıktı mı? Analistler yorumladı

Güncel altın fiyatları bugün ne kadar olduğu yatırımcıların takibinde. Küresel piyasalarda doların güç kazanmasıyla birlikte ons altın hafif gerileme gösterdi. ABD Merkez Bankası'nın faizi son 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından altında hareketlilik başladı. Ons altın fiyatı 1.944,55 dolardan işlem görüyor. Serbest piyasa yarım altın fiyatı 5.558,00 TL seviyesinde hareket ediyor. 22 ayar bilezik fiyatı ise 1.546,69 TL. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın fiyatı, cumhuriyet, yarım, tam altın kaç TL? 14 ayar bilezik alış satış fiyatı nedir? Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumla ne yönde? İşte altın fiyatları son durum.

17:11 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum

Anlık altın fiyatları vatandaşlar tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş sonrası yeni hafta başından itibaren güncel altın fiyatlarında durağanlık söz konusu. Gram Altın fiyatları da ons altına paralel yatay seyirde. Altın fiyatındaki yükseliş ya da düşüş olup olmayacağı konusunda yatırımcılar gözünü bir kez daha Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevrilmişti. ABD Merkez Bankası, 25 baz puan artırdı. Böylelikle politika faizi, 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 5,25 - 5,50 aralığına yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise politika faizini yüzde 25 olarak belirledi. Böylece Merkez Bankası faizi 750 baz puan artırdı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Altın alış-satış fiyatları ne? İşte 31 Ağustos 2023 güncel altın fiyatları.

Altın ons fiyatı ne kadar?

  • Altın ons alış fiyatı 1.915,21 dolar
  • Altın ons satış fiyatı 1.915,51 dolar

Gram altın ne kadar?

  • Gram altın alış fiyatı 1.636,01 TL
  • Gram atın satış fiyatı 1.636,31 TL

Çeyrek altın ne kadar?

  • Çeyrek altın alış fiyatı 2.758,00 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı 2.802,00 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

  • Cumhuriyet altın alış fiyatı 11.039,00 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı 11.172,00 TL

Yarım altın ne kadar?

  • Yarım altın alış fiyatı 5.536,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı 5.607,00 TL

Ata altın ne kadar?

  • Ata altın alış fiyatı 11.210,48 TL
  • Ata altın satış fiyatı 11.494,47 TL

14 ayar altı gram fiyatı kadar?

  • 14 ayar bilezik alış fiyatı 941,04 TL
  • 14 ayar bilezik satış fiyatı 1.124,64 TL

22 ayar bilezik ne kadar?

  • 22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.545,10 TL
  • 22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.565,38 TL

Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı

İslam Memiş altın fiyatlarına dair öngörülerini paylaşırken "Net bir cevap vermek mümkün olmasa da, döviz tarafını kestirememekle birlikte ons altının yıl sonuna kadar 2150 ve 2250 dirençlerini aşmasını bekliyorum. Burada döviz tarafından bir destek verilmesi halinde gram altının çok rahat bir şekilde kendisini 2000 lira üzerine atacağını söylemek mümkün.

Altındaki yükseliş devam edecek mi?

Altındaki yükseliş dalgalı olacaktır. Uzun vadeli yatırımlarda pozisyonunu koruyanlar kazanacak olsa da, kısa süreli gir-çık hareketlerde ters ayakta yakalanma ihtimaliniz mevcut. Her zaman söylediğim gibi altın kesintisiz bir yükseliş göstermeyecek. Evet, yükselecek ancak sert düşüş hareketleri de olacaktır. Buralarda panik satışı yapmak, telafisi olmayan pişmanlıklara neden olabilir" altın yatırımcısına panik satışlardan uzak durun tavsiyesinde bulundu.

Altın fiyatları düşer mi?

Altın borcu olan kişileri de uyaran İslam Memiş "Altın alma zorunluluğunuz varsa, borcunuz varsa, önümüzdeki yıl gram altında 2500 TL olarak kafanıza yazın. Altın borçlanmanızı tavsiye etmiyorum. Altın borçlanmada da elden alıp verme durumu varsa mutlaka kağıt üzerinde sözleşme yapın ya da bankadan alışveriş yapın, adını koyun. Gereksiz tartışmalar çıkıyor. Bugün bana 100 gram altın verdin, seneye sana 100 gram altın vereceğim diyeceksin" diyerek altında düşüş beklemediğini ifade etti.

Burada yer alan bilgiler İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalardan derlenmiş olup, yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

Emlak Konut THY Arnavutköy kurası çekildi mi?
Emlak Konut THY Arnavutköy kurası çekildi mi?

THY-Emlak Konut Yenişehir Evleri kapsamında kura çekilişi için nefesler tutuldu. THY-Emlak Konut Yenişehir Evleri, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, İstanbul Havalimanı'na yakın konumda inşa edilen bir konut projesidir. Proje, yaklaşık 131 milyon metrekare alan üzerinde, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere toplam 4.500 konuttan oluşmaktadır. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekilişi henüz yapılmadı. Peki Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman çekilecek? THY Emlak Konut Arnavutköy başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak?

#altın fiyatları
#anlık altın fiyatı
#çeyrek altın fiyatı
#gram altın fiyatı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ satılık arsa listesi 2023! İşte TOKİ arsa yerleri, fiyatları ve ödeme planı