Anlık altın fiyatları vatandaşlar tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş sonrası yeni hafta başından itibaren güncel altın fiyatlarında durağanlık söz konusu. Gram Altın fiyatları da ons altına paralel yatay seyirde. Altın fiyatındaki yükseliş ya da düşüş olup olmayacağı konusunda yatırımcılar gözünü bir kez daha Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevrilmişti. ABD Merkez Bankası, 25 baz puan artırdı. Böylelikle politika faizi, 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 5,25 - 5,50 aralığına yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise politika faizini yüzde 25 olarak belirledi. Böylece Merkez Bankası faizi 750 baz puan artırdı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Altın alış-satış fiyatları ne? İşte 31 Ağustos 2023 güncel altın fiyatları.