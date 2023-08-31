Altın fiyatlarında son durum
Anlık altın fiyatları vatandaşlar tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş sonrası yeni hafta başından itibaren güncel altın fiyatlarında durağanlık söz konusu. Gram Altın fiyatları da ons altına paralel yatay seyirde. Altın fiyatındaki yükseliş ya da düşüş olup olmayacağı konusunda yatırımcılar gözünü bir kez daha Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevrilmişti. ABD Merkez Bankası, 25 baz puan artırdı. Böylelikle politika faizi, 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 5,25 - 5,50 aralığına yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise politika faizini yüzde 25 olarak belirledi. Böylece Merkez Bankası faizi 750 baz puan artırdı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Altın alış-satış fiyatları ne? İşte 31 Ağustos 2023 güncel altın fiyatları.
Altın ons fiyatı ne kadar?
- Altın ons alış fiyatı 1.915,21 dolar
- Altın ons satış fiyatı 1.915,51 dolar
Gram altın ne kadar?
- Gram altın alış fiyatı 1.636,01 TL
- Gram atın satış fiyatı 1.636,31 TL
Çeyrek altın ne kadar?
- Çeyrek altın alış fiyatı 2.758,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı 2.802,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
- Cumhuriyet altın alış fiyatı 11.039,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı 11.172,00 TL
Yarım altın ne kadar?
- Yarım altın alış fiyatı 5.536,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı 5.607,00 TL
Ata altın ne kadar?
- Ata altın alış fiyatı 11.210,48 TL
- Ata altın satış fiyatı 11.494,47 TL
14 ayar altı gram fiyatı kadar?
- 14 ayar bilezik alış fiyatı 941,04 TL
- 14 ayar bilezik satış fiyatı 1.124,64 TL
22 ayar bilezik ne kadar?
- 22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.545,10 TL
- 22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.565,38 TL
Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı
Altındaki yükseliş devam edecek mi?
Altındaki yükseliş dalgalı olacaktır. Uzun vadeli yatırımlarda pozisyonunu koruyanlar kazanacak olsa da, kısa süreli gir-çık hareketlerde ters ayakta yakalanma ihtimaliniz mevcut. Her zaman söylediğim gibi altın kesintisiz bir yükseliş göstermeyecek. Evet, yükselecek ancak sert düşüş hareketleri de olacaktır. Buralarda panik satışı yapmak, telafisi olmayan pişmanlıklara neden olabilir" altın yatırımcısına panik satışlardan uzak durun tavsiyesinde bulundu.
Altın fiyatları düşer mi?
Altın borcu olan kişileri de uyaran İslam Memiş "Altın alma zorunluluğunuz varsa, borcunuz varsa, önümüzdeki yıl gram altında 2500 TL olarak kafanıza yazın. Altın borçlanmanızı tavsiye etmiyorum. Altın borçlanmada da elden alıp verme durumu varsa mutlaka kağıt üzerinde sözleşme yapın ya da bankadan alışveriş yapın, adını koyun. Gereksiz tartışmalar çıkıyor. Bugün bana 100 gram altın verdin, seneye sana 100 gram altın vereceğim diyeceksin" diyerek altında düşüş beklemediğini ifade etti.
Burada yer alan bilgiler İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalardan derlenmiş olup, yatırım tavsiyesi verilmemiştir.