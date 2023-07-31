Anlık altın fiyatları vatandaşlar tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş sonrası yeni hafta başından itibaren güncel altın fiyatlarında durağanlık söz konusu. Gram Altın fiyatları da ons altına paralel yatay seyirde. Altın fiyatındaki yükseliş ya da düşüş olup olmayacağı konusunda yatırımcılar gözünü bir kez daha Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevrilmişti. ABD Merkez Bankası, 25 baz puan artırdı. Böylelikle politika faizi, 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 5,25 - 5,50 aralığına yükseldi. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Altın alış-satış fiyatları ne? İşte 31 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları.

Altın ons fiyatı ne kadar?

Altın ons alış fiyatı 1.956,45 dolar

Altın ons satış fiyatı 1.956,81 dolar

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 1.695,64 TL

Gram atın satış fiyatı 1.695,95 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 2.768,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı 2.804,00 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altın alış fiyatı 11.051,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı 11.155,00 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 5.519,00 TL

Yarım altın satış fiyatı 5.608,00 TL

Ata altın ne kadar?

Ata altın alış fiyatı 11.269,88 TL

Ata altın satış fiyatı 11.556,54 TL

14 ayar altı gram fiyatı kadar?

14 ayar bilezik alış fiyatı 943,51 TL

14 ayar bilezik satış fiyatı 1.123,81 TL

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.550,65 TL

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.565,04 TL

Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı

Döviz kuru ve altın fiyatlarında yaşanan gelişmelerin ardından gözler perşembe günü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararlarına çevrilmiş durumda. Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez haziran ayında toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti. Para piyasasında doların başı çektiğini ve diğer yabancı para birimlerinin de doları takip ettiğini belirten Memiş, "Fed'in faiz kararından önce beklenti düşük olduğu için yüksek bir tansiyon var. Dolar kuru, serbest bırakıldığında dövize olan talep artıyor. TL'nin değer kaybı bu ölçüde daha da düşüyor" dedi. Memiş, "Körfez ziyaretlerindeki anlaşmalar ve sıcak para akışındaki sunumlar etkili olacaktır ancak kısa vadede kurların düşmesinde etkisi olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarında son durum: İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları ve dolar kuru için çarpıcı tahminlerde bulundu. İslam Memiş, toplantı sonrasında yaşanan fiyat dalgalanmaları için "Her şey beklediğim gibi gerçekleşti" ifadesini kullanırken, altın fiyatlarında yarın itibariyle yaşanacak gelişmeler hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Memiş, düşük fiyattan alım yapmak için yarın son bir fırsat penceresinin açılacağını belirterek "Vakit geldi" dedi ve yatırımcılara şu sözlerle seslendi:

"Faiz kararının ardından 1980 dolar sınırını test eden altın, daha önceden uyarısını yaptığımız gibi gün içerisinde 1940 dolar seviyelerine kadar inmiş oldu. Bu inişler yarın itibariyle devam edebilir ancak gelecek hafta itibariyle, özellikle Ağustos'un ilk haftasında ons tarafında 2000'in üzerine yönelik yeni ataklar bekliyorum.

Bu yüzden herkese söylediğim şey "Vakit geldi". Toplantı sonrasında Powell'ın konuşmalarıyla birlikte her türlü varlık türünün, dolar karşısında değer kaybedeceğini tahmin etmiştik. Şimdi ise durum tersine dönecek ve dolar endeksinde bir gerileme yaşanırken, altın ve Euro tarafında yeni yükselişler gözlemlenecektir. Şahsen ben bugün 4000 dolar kadar bir birikimimi dolar tarafından altına kaydırdım.

Gram altın ne kadar yükselecek?

Gün içerisinde resmi kur tarafında 1673 liraya kadar gerileyen bir gram altın vardı. Kapalıçarşı piyasalarında ise 1710 liraya kadar düşüş görüldü. Gördüğünüz gibi arada ciddi bir makas var. Gösterge kur ile dolaşımda olan kur birbiriyle örtüşmüyor. Benim tavsiyem, yılın ilerleyen aylarında ve özellikle de ağustos ayı ile birlikte hem ons tarafında hem de dövizde yaşanacak hareketlenmelerle birlikte gram altın/TL hızlı bir yükseliş yaşayacaktır.

Şu an için bu fiyattan alım yapmanın eşi benzeri zor bulunacak bir fırsat penceresi olduğunu düşünüyorum. Günlerdir uyarılarda bulunuyorum, beni dinleyen birçok arkadaş zaten alımını yaptı. Dinlemeyen, görmeyen, rastlamayanlar için de şu an burada söylüyorum. Yılın ilerleyen ayları altının dönemi olacaktır.

Altın fiyatları ne kadar yükselecek?

Memiş altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini şöyle sürdürdü: "Kafalarda en çok dönen soru bu. Net bir cevap vermek mümkün olmasa da, döviz tarafını kestirememekle birlikte ons altının yıl sonuna kadar 2150 ve 2250 dirençlerini aşmasını bekliyorum. Burada döviz tarafından bir destek verilmesi halinde gram altının çok rahat bir şekilde kendisini 2000 lira üzerine atacağını söylemek mümkün.