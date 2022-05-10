Altın fiyatlarında hareketlilik! 10 Mayıs gram altın, çeyrek altın, tam altın alış- satış fiyatları

Altın canlı fiyatları...Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. 10 Mayıs Salı Bugün altın fiyatlarında hareketlilik söz konusu. Çeyrek altın 1.495 liradan işlem görürken ata altın ise 6 bin 131 liradan işlem görüyor. Anlık rakamlarda düşüş ya da yükseliş gözlemlenirken genel olarak hareketlenmenin söz konusu olduğu görülüyor. İşte 10 Mayıs Salı günü altındaki son durum...

ALTIN NE KADAR? (10 MAYIS)

Gram Altın Fiyatı

Alış: 904,62

Satış: 904,79

Çeyrek Altın Fiyatı

Alış: 1.478,03

Satış: 1.512,10

Yarım Altın Fiyatı

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Alış: 2.946,81

Satış: 3.024,20

Tam Altın Fiyatı

Alış: 6.096,86

Satış: 6.251,86