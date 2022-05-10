Özgün Altın fiyatlarında hareketlilik 10 Mayıs gram altın, çeyrek altın, tam altın alış- satış fiyatları
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Altın fiyatlarında hareketlilik! 10 Mayıs gram altın, çeyrek altın, tam altın alış- satış fiyatları

Altın fiyatlarındaki değişiklikler yakından takip ediliyor. ABD'deki ekonomik gelişmeler ons altını etkiliyor. Gram altın fiyatı ise ons altındaki hareketlere paralel gidiyor. Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından haftanın ikinci günü gram altın 904 lira seviyelerinde işlem görüyor. Bugün altın ne kadar? İşte 10 Mayıs Salı günü güncel altın fiyatlarına göre gram altın, tam altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? Güncel takip gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı anlık (10 Mayıs)
Altın fiyatları

Altın canlı fiyatları...Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. 10 Mayıs Salı Bugün altın fiyatlarında hareketlilik söz konusu. Çeyrek altın 1.495 liradan işlem görürken ata altın ise 6 bin 131 liradan işlem görüyor. Anlık rakamlarda düşüş ya da yükseliş gözlemlenirken genel olarak hareketlenmenin söz konusu olduğu görülüyor. İşte 10 Mayıs Salı günü altındaki son durum...

ALTIN NE KADAR? (10 MAYIS)

Gram Altın Fiyatı

Alış: 904,62

Satış: 904,79

Çeyrek Altın Fiyatı

Alış: 1.478,03

Satış: 1.512,10

Yarım Altın Fiyatı

Alış: 2.946,81

Satış: 3.024,20

Tam Altın Fiyatı

Alış: 6.096,86

Satış: 6.251,86

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