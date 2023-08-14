Altın fiyatları canlı
verisi Türkiye'de en çok günlük, haftalık ve aylık olarak takip edilen veriler arasında başı çekiyor.
Güncel altın fiyatları
, yatırımını güvenli liman olarak gördüğü sarı metele yapanlar anlık, canlı altın fiyatı takibi yapıyor. Altın, tarih boyunca değerli bir metal olarak kabul edilmiştir. Altın, parlak sarı rengiyle, dayanıklılığıyla ve nadir oluşuyla bilinir. Altın fiyatı, dünya çapındaki piyasalarda işlem gören altın arz ve talebine bağlı olarak değişmektedir. Altın fiyatı, döviz kurları, faiz oranları, enflasyon ve siyasi riskler gibi birçok faktörden etkilenmektedir.
Altın Fiyatı (Güncel) - Bugün Canlı Altın Fiyatları
Altın ons alış fiyatı 1.911,92 dolar
Altın ons satış fiyatı 1.912,23 dolar
Gram altın alış fiyatı 1.663,47 TL
Gram atın satış fiyatı 1.663,77 TL
Çeyrek altın alış fiyatı 2.780,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 2.815,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 11.120,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 11.210,00 TL
Yarım altın alış fiyatı 5.577,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 5.631,00 TL
Ata altın alış fiyatı 11.339,18 TL
Ata altın satış fiyatı 11.622,04 TL
14 ayar altı gram fiyatı kadar?
14 ayar bilezik alış fiyatı 947,98 TL
14 ayar bilezik satış fiyatı 1.129,32 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?
22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.558,43 TL
22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.571,21 TL
Çeyrek Altın
, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılmaktadır. Cumhuriyet Altını olarak bilinen altının çeyreğidir. Ziynet Altın ve Ata Altını olarak iki türü vardır. Meskük ya da Ata Altını olarak anılan çeyrek altın 1.80 gr, Ziynet Altın ise 1.75 gr’dır. İki tür arasındaki fark sadece gram yönünde olup saflık açısından aynıdır.
Yarım altın
, Çeyrek altının 2 katı Cumhuriyet altının yarısı diğer bir deyişle yarımlıktır.
Yarım altının arka yüzünde yıldızların içinde bir Atatürk portresi bulunmaktadır
. Bu portrenin altında da yarım altının basıldığı tarih bulunmaktadır. Yarım altın 22 ayar 3,50 gramdır. Has altın olarak karşılığı 3,21 gramdır. Altına yatırım yapan pek çok kişinin tercihleri arasında yer alan yarım altın yatırım dışında takı amaçlı olarakta oldukça sık kullanılmaktadır.
Ülkemizde ziynet, hediye ve birikim aracı olarak sıkça ticarete konu olan altının
gram fiyatı
, güncel etkilere bağlı olarak zaman içinde değişiklik gösteriyor.
Altın fiyatı bugün
ne kadar diye merak edenler için altın fiyatları canlı olarak ana sayfada kategorilerin hemen altında yer borsa, döviz ve altın kısmında yer almaktadır. Sayfamızı takip ederek altın fiyatlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.
Altın yatırımı yapmak genellikle gram altın tercih edilir. Gram altınlar, uluslararası standart olan 995/1000 saflıktadır. Altın yatırımı yapmaktaki temel prensip altın düşükken nakit paranızı altına çevirmek ve altın fiyatı yükseldiğinde yeniden nakit paraya çevirerek kâr elde etm prensibine dayalıdır. Güncel altın ve döviz fiyatlarını buradan takip ederek birikimlerinize yön verebilirsiniz.
Altın fiyatları 2023 güncel
verileri anlık olarak gösterilmektedir.
Canlı altın fiyatları
, yukarı ve aşağı yönlü oklar sayesinde başta çeyrek altın, gram altın, yarım altın ve Cumhuriyet Altını gibi altın çeşitlerinin fiyatlarının zaman içindeki değişimlerini görebilir, kâr-zarar hesaplaması yapabilirsiniz.
Altındaki fiyat değişikliklerinden yararlanarak al-sat işlemi ile kazanç elde etmek istiyorsanız altın fiyatlarını anlık olarak takip etmeniz gerekir. Altın fiyatları bugün ne kadar diye merak ediyorsanız güncel altın kuru yer almakta.
Altın hesaplama
aracımızı kullanarak elinizdeki altının güncel fiyatlar üzerinden ne kadar Türk Lirası’na denk geldiğini ya da yine altın çevirisi aracılığı ile sahip olduğunuz Türk Lirası’nın hangi altın türünden ne kadara denk geldiğini hesap edebilirsiniz. Örneğin
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nı merak ediyorsanız çeyrek altın hesaplama işlemi yaparak hem çeyrek altın fiyatının bugün ne kadar olduğunu görebilir hem de zaman içindeki fiyat değişimini görebilirsiniz. Cumhuriyet altın hesaplama ve diğer tüm altın hesaplama işlemleri anlık altın fiyatları sorgulaması yapılarak hesaplayabilirsiniz.
Tam altın
ın çeyrek gramına denk gelen çeyrek altın ülkemizde hediyelik altın olarak en çok tercih edilen altın çeşitlerinden biri. Birikim yapmanın yanında özellikle düğün hediyesi olarak tercih edilen çeyrek altın için düğün sezonu geldiğinde çeyrek altın ne kadar sorusu sıkça soruluyor. Güncel çeyrek altın fiyatlarını yine ana sayfada yer alan kısımda anlık olarak takip edebilirsiniz.
Az önce düğünlerde hediye olarak çeyrek altının sıkça tercih edildiğinden bahsetmiştik. Altın fiyatlarındaki artıştan sonra
gram altın
da hediye olarak popülerleşmeye başladı. Hatta bu süreçte yarım gram altın ve çeyrek gram altın gibi altın çeşitleri de piyasaya sunuldu. Daha önceleleri alış-satış işleminde fark olmadığı için genellikle birikim amacıyla kullanılan gram altın şu an hediye olarak da sıkça tercih ediliyor. Yeniyafak ana sayfada yer alan döviz ve altın kuru bilgileri üzerinden gram altın hesaplama işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
Altın fiyatları hem ülkemizdeki hem de dünyadaki ekonomi ve siyaset olaylarına göre değişiklik gösterebiliyor. Uzun süredir yükseliş trendinde olan altın kurunu anlık takip edebilirsiniz.
Altın neden yükselir sorusunu yanıtlayacak olursak öncelikle altının fiyatının yerel olarak belirlenmediğini belirtmemiz gerekir. Altının değeri tüm dünyada aynıdır ancak ülkelerin para birimlerine göre karşılığı farklıdır. Tüm dünyada işlem gördüğü için altın piyasası asla kapanmaz ve dünyadaki tüm ekonomik hareketler altının fiyatını belirler. Bunun yanı sıra altın fiyatını belirleyen bir değer etmen arz ve talep. Altına olan talebin arttığı dönemlerde fiyatında yükseliş olur.
Altın fiyatları farklı etmenlere bağlı olarak anlık değişebiliyor.
Canlı altın fiyatları
takibi ile al-sat işlemi yaparak altın birikimlerinizden kâr elde etmeniz mümkün. Bunun yanısıra altın birikim amaçlı altın almak için de altın kuru takibi yaparak altın fiyatlarının düştüğünde satın alma işlemi yapabilirsiniz. Altın fiyatları bugün ne kadar diye merak ediyorsanız ana sayfada yer alan kısımdan anlık altın takibi yapabilirsiniz.
Cumhuriyet Altını
, T.C. Darphane ve Damga Matbaasında basılır ; sarraf ve kuyumcular başta olmak üzere, isteyen her vatandaş 1 kilonun üzerindeki
ı buraya vererek Cumhuriyet altını bastırabilirler. Cumhuriyet altını bastırmak için 24 ayar standart külçe altın(1 kilo) ve 22 ayar (917,6 milyem) analizi yapılmış standart dışı külçe altınlarda verilebilir. 1928 Harf devriminden sonra Cumhuriyet altınlarının üzerinde latin harfleriyle motifli yazılarla basılmaya başlandı.Cumhuriyet altınlarının ön yüzünde Atatürk portresi, arka yüzünde 'Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi ve basım tarihi yazılıdır. 1930 yıllarında dünya ekonomisindeki durgunluktan, Türkiye ekonomisi de olumsuz etkilendiğinden, Cumhuriyet altınları basımı 1937 yılına rastlar. Altın ithalatının kısıtlı olduğu dönemlerde, Cumhuriyet Altını basımı biraz daha sıkıntılı oluyordu.1984 yılında Altın ithalatı serbest bırakıldıktan sonra, T.C. Darphane ve Damga Matbaasında atın bastırma işlemleri daha kolaylaştı.
Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi Kurumu tarafından üretilen Ata lira tam altın ve yarım altın çeşitleri ziynet eşyası, yatırım aracı ve hediye olarak tercih edilebilir.
Kuyumcular tarafından kulpsuz ata lira olarak adlandırılan tam ata lira 22 ayar altından üretilir
.
22 ayar bilezik
ile yatırım yapmak isteyenler, düğünde takılan bileziklerini saklarlar ya da kapalı çarşı kuyumcularından 22 ayar bilezik alarak yatırımlarını yaparlar. Çünkü değeri en yüksek altın sayılabilir.
22 ayar altın bilezik fiyatları
markaya, işçiliğe ve bileziğin kalitesine göre değişmektedir. Fakat bilezik ve takı fiyatlarının değerini belirleyen en önemli şey tabi ki de değerli metalin kendisi; yani altındır.
Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı
Finans Analisti İslam Memiş, altın piyasalarını değerlendirerek yatırımcıya ışık tutacak tavsiyeler verdi.
İslam Memiş şunları kaydetti: "Ons altın tarafında ABD enflasyon verisi piyasanın beklentisi doğrultusunda yüksek geldi. Enflasyonun düşük bekliyorlardı ama yüksek geldi. Bu da ister istemez Fed'in politikalarında bir değişikliğe neden olabilir. Fed faiz artışlarını biraz daha bekletebilir. Bence son kez faiz artırdı. Ben yıl sonuna kadar Fed'den bir faiz artışı beklemiyorum.
ABD enflasyon verisi açıklandıktan sonra ons altında bir tepki yükselişi gördük. 1.930 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ama tekrar bir satış dalgası geldi. Bizim için şu anki kritik destek seviyesi 1.918 dolar. Ons altın 1.918 dolar seviyesi altında haftalık kapanış yaparsa, 1890 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Yatırımcısı 1.890-1.960 bant aralığını takip etmesi lazım.
Yıl sonu gram altın ne kadar olur?
Yıl sonuna kadar ben 2.000 dolar seviyesinin üzerini bekliyorum. Tekrar 2.080-2.150 dolar bandı söz konusu olabilir. Çünkü Fed'ten artık faizi artırmayacağız sinyali gelirse bu altını pozitif yönde destekler. Kısa vadede bir baskı altında kalıyor ama yıl sonuna kadar süreç içerisinde 2.000 dolar seviyesi üzerinde yılı tamamlarız diye tahmin ediyorum.
Serbest piyasalarla ekran fiyatı arasında makas aralığı açılmaya devam ediyor. 1.675 TL seviyesinde görünen gram altın, gerçek değer fiyatı serbest piyasalarda 1.716 TL seviyelerinde seyrediyor. Yatırımcısının yıl sonuna kadar bu farka alışması gerekiyor. Ekran fiyatı ile serbest piyasalarda 50 TL'lik bir fark oluşum olabilir. Kotadan dolayı talep artışı da destekler. Dolayısıyla gram altın her zaman serbest piyasalarda 50 TL yüksek olur.
Altında alım fırsatı olur mu?
Kısa vadede 1.700 TL seviyesinin altındaki rakamları alım fırsatı olarak değerlendiriyorum. Ancak serbest piyasalarda 1.700 TL seviyesi altında gram altın şu anki koşullarda biraz zor görülür. Yıl sonuna kadar 1.770-1.820 TL devamında 1.880 TL direnç seviyelerimiz var. Elinde altın bulunduranlar satmak için aceleci davranmaması gerekir. Kotadan dolayı makas aralıkları gündeme gelebilir. Düşük bir fiyat mümkün olmayabilir."