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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Son zamanlarda Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle altındaki iniş-çıkışlar oldukça değişkenlik gösteriyor. Altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi? Altın çıkar mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatlarındaki son durum nedir? İşte bütün detaylar haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın fiyatları kaç TL? 18 mart 2022 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları kaç TL? 18 mart 2022 güncel altın fiyatları

Rusya- Ukrayna arasındaki savaş altının fiyatını oldukça etkiledi. Altına yatırım yapmak isteyen veya altınızı bozmak isteyen vatandaşlar piyasadaki durumu oldukça merak ediyor. Altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi? Altın çıkar mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatlarındaki son durum nedir? İşte bütün detaylar...

Altın fiyatları kaç TL? 18 mart 2022 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları kaç TL? 18 mart 2022 güncel altın fiyatları

Gram altın ne kadar oldu?

919,83

920,00

Çeyrek altın ne kadar oldu?

1.492,00

1.507,00

Altın fiyatları kaç TL? 18 mart 2022 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları kaç TL? 18 mart 2022 güncel altın fiyatları

Spot altın ne kadar oldu?

914,56

914,76

Cumhuriyet altın ne kadar oldu?

6.085,00

6.177,00

Altın fiyatları kaç TL? 18 mart 2022 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları kaç TL? 18 mart 2022 güncel altın fiyatları

Yarım altın ne kadar oldu?

2.989,00

3.016,00Ziynet altın ne kadar oldu?

5.853,21

5.964,25

Altın fiyatları kaç TL? 18 mart 2022 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları kaç TL? 18 mart 2022 güncel altın fiyatları

Ata altın ne kadar oldu?

6.056,95

6.210,00

22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar oldu?

832,06

858,11

MSÜ sınav giriş belgeleri yayınlandı: Milli Savunma Üniversitesi Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
ÖZGÜN
MSÜ sınav giriş belgeleri yayınlandı: Milli Savunma Üniversitesi Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Bu bir rekordur

'Bu bir rekordur'

​Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 5 binden fazla yaptırım kararı alındı.
Tüm dünyayı sardı

Tüm dünyayı sardı

Salgın tetiklemişti, Rusya Ukrayna savaşıyla artışa geçti.
Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi: Bot yoktu yalınayak savaşıyorlarmış

Erdoğan: İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir.

Türk ​savunma sanayiden Afrika'ya rekor ihracat.

​Rusların S-400'üne de gerek kalmayacak.

İşgal saldırılarında 23'üncü gün: Bir kent tamamen yok oldu
Dünya

İşgal saldırılarında 23'üncü gün: Bir kent tamamen yok oldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 23'üncü gününe girdi. Rus birlikleri ilerleyişini sürdürürken, iki ülke arasındaki müzakere görüşmeleri de devam ediyor. Öte yandan Rusya'nın saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Sergey Orlov ise dün yaptığı açıklamada şehrin yüzde 90'ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu açıkladı. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...
Tüm dünyayı sardı: Salgının tetiklediği gıda milliyetçiliği Rusya Ukrayna Savaşıyla artışa geçti
Ekonomi

Tüm dünyayı sardı: Salgının tetiklediği gıda milliyetçiliği Rusya Ukrayna Savaşıyla artışa geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yükselen gıda fiyatlarında küresel kriz endişesi baş gösterirken, bazı ülkelerin, iç piyasalarını korumak için gıda ürünlerinin ihracatını durdurma ya da kısıtlama yoluna gittiği görülüyor. Küresel gıda üretimi ve tedarikinde önemli rol oynayan Rusya ve Ukrayna'da yaşanan savaş dolayısıyla stoklarını muhafaza etmek ve iç piyasada fiyatların aşırı yükselişini engellemek için gıda ürünlerinin dış satımına sınırlamalar getiren ülkelere her geçen gün yenileri ekleniyor.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Batı Trakya’daki Müslüman mezarlığının tahrip edilmesine kınama
Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan Batı Trakya’daki Müslüman mezarlığının tahrip edilmesine kınama

Türkiye, Batı Trakya'da İskeçe'nin Horozlu köyünde bulunan, azınlığa ait Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığının, üzerine futbol sahası inşa edilmesi bahanesiyle tahrip edilmesini kınadı.

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