GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Rusya- Ukrayna arasındaki savaş altının fiyatını oldukça etkiledi. Altına yatırım yapmak isteyen veya altınızı bozmak isteyen vatandaşlar piyasadaki durumu oldukça merak ediyor. Altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi? Altın çıkar mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatlarındaki son durum nedir? İşte bütün detaylar...

Altın fiyatları kaç TL? 18 mart 2022 güncel altın fiyatları

Gram altın ne kadar oldu?

919,83

920,00

Çeyrek altın ne kadar oldu?

1.492,00

1.507,00

Altın fiyatları kaç TL? 18 mart 2022 güncel altın fiyatları

Spot altın ne kadar oldu?

914,56

914,76

Cumhuriyet altın ne kadar oldu?

6.085,00

6.177,00

Altın fiyatları kaç TL? 18 mart 2022 güncel altın fiyatları

Yarım altın ne kadar oldu?

2.989,00

3.016,00 Ziynet altın ne kadar oldu?

5.853,21

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5.964,25

Altın fiyatları kaç TL? 18 mart 2022 güncel altın fiyatları

Ata altın ne kadar oldu?

6.056,95

6.210,00

22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar oldu?

832,06

858,11