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Altın fiyatları rekora koşuyor: İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

Altın fiyatları 6 Haziran Salı günü yükselişini sürdürüyor. Gram altın 1350 lira seviyesinden fiyatlanırken, gün içinde 1368 liraya kadar yükseldi. Ons altın 1959 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki çeyrek altın fiyatları ne oldu? Cumhuriyet, yarım, tam altın kaç TL? 22 ayar bilezik alış satış fiyatı nedir? Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumla ne yönde? İşte güncel altın rakamlarında son durum.

09:43 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum

Piyasalar seçimlerin sonuçlanmasıyla hareketlenirken, döviz kurunda 6 Haziran'da rekor geldi. Haftanın ikinci gününde altın fiyatları yükselişe geçti. Gram 1368 lirayla tarihi zirvesini gördü. İşte çeyrek, cumhuriyet, yarım, ziynet altın fiyatları ile 14 ve 22 ayar bilezik alış ve satış fiyatları.

Altın ons fiyatı ne kadar?

Altın ons alış fiyatı 1.960,53

Altın ons satış fiyatı 1.960,90

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı

Gram atın satış fiyatı 1.351,20

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 2.162,79S

Çeyrek altın satış fiyatı 2.210,47

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altın alış fiyatı 8.646,19

Cumhuriyet altını satış fiyatı 8.809,79

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 4.309,58

Yarım altın satış fiyatı 4.418,4167

Ziynet altın ne kadar?

Ziynet altın alış fiyatı 8.646,19

Ziynet altın satış fiyatı 8.809,79

14 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

14 ayar bilezik alış fiyatı 756,74

14 ayar bilezik satış fiyatı 914,23

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.243,9

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.333,64

Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için rakam vererek beklentilerini paylaştı. İşte Memiş’in altın yorumda ilişkin ifadeleri: “Haziran ayı içerisinde bin 910 doları bekleyeceğimize dair bir beklentimiz var. Bu beklentimizde bir değişiklik yok. Bir tepki yükselişi geleceğini ifade ettim. Bu beklenti gerçekleşti.

Altının ons fiyatında bin 910 dolar beklentisi var. 2 bin dolar seviyesine yerleşen bir ons altın göreceğiz. Yükselişle alakalı herhangi bir değişiklik yok.

Gram altın bin 306 lira seviyesinde. Ancak aradaki makas kapanmadı. Serbest piyasalarda bin 360 lira. Bu hafta haberlerde bir yanlış yapıldı. Altın fiyatlarında rekor görüldü haberleri yazıldı. Altın fiyatlarında rekor görülmedi tam aksine düşüş görüldü.

Gram altın serbest piyasalarda bin 319 lira seviyesine geldi. Bu rekor değil. ilk tur seçimlerde gram altın daha yüksekti ve o zaman rekor gördü.

Bin 358 lira seviyesine gerilemişti. Yine burada devreye girdim benim için gram altın TL fiyatında bin 350 altı seviyelerinde rakam yok. Ons altında düşüş olabilir ancak dolar kurundan destekle gram altını bin 300 liranın altında görmek çok zor.

Bin 300 bin 400 aralığı son alım fırsatı. Yaz aylarında gram altın TL bin 550 lira gelebilir.”

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