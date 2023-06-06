Altın fiyatlarında son durum
Piyasalar seçimlerin sonuçlanmasıyla hareketlenirken, döviz kurunda 6 Haziran'da rekor geldi. Haftanın ikinci gününde altın fiyatları yükselişe geçti. Gram 1368 lirayla tarihi zirvesini gördü. İşte çeyrek, cumhuriyet, yarım, ziynet altın fiyatları ile 14 ve 22 ayar bilezik alış ve satış fiyatları.
Altın ons fiyatı ne kadar?
Altın ons alış fiyatı 1.960,53
Altın ons satış fiyatı 1.960,90
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı
Gram atın satış fiyatı 1.351,20
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 2.162,79S
Çeyrek altın satış fiyatı 2.210,47
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 8.646,19
Cumhuriyet altını satış fiyatı 8.809,79
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 4.309,58
Yarım altın satış fiyatı 4.418,4167
Ziynet altın ne kadar?
Ziynet altın alış fiyatı 8.646,19
Ziynet altın satış fiyatı 8.809,79
14 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
14 ayar bilezik alış fiyatı 756,74
14 ayar bilezik satış fiyatı 914,23
22 ayar bilezik ne kadar?
22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.243,9
22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.333,64