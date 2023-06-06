|
Özgün

Altın fiyatları rekora koşuyor: İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

Altın fiyatları 6 Haziran Salı günü yükselişini sürdürüyor. Gram altın 1350 lira seviyesinden fiyatlanırken, gün içinde 1368 liraya kadar yükseldi. Ons altın 1959 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki çeyrek altın fiyatları ne oldu? Cumhuriyet, yarım, tam altın kaç TL? 22 ayar bilezik alış satış fiyatı nedir? İşte güncel altın rakamlarında son durum.

09:43 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum

Piyasalar seçimlerin sonuçlanmasıyla hareketlenirken, döviz kurunda 6 Haziran'da rekor geldi. Haftanın ikinci gününde altın fiyatları yükselişe geçti. Gram 1368 lirayla tarihi zirvesini gördü. İşte çeyrek, cumhuriyet, yarım, ziynet altın fiyatları ile 14 ve 22 ayar bilezik alış ve satış fiyatları.

Altın ons fiyatı ne kadar?

Altın ons alış fiyatı 1.960,53

Altın ons satış fiyatı 1.960,90

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı

Gram atın satış fiyatı 1.351,20

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 2.162,79S

Çeyrek altın satış fiyatı 2.210,47

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altın alış fiyatı 8.646,19

Cumhuriyet altını satış fiyatı 8.809,79

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 4.309,58

Yarım altın satış fiyatı 4.418,4167

Ziynet altın ne kadar?

Ziynet altın alış fiyatı 8.646,19

Ziynet altın satış fiyatı 8.809,79

14 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

14 ayar bilezik alış fiyatı 756,74

14 ayar bilezik satış fiyatı 914,23

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.243,9

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.333,64


#altın fiyatları
#anlık altın fiyatı
#çeyrek altın fiyatı
#gram altın fiyatı
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Haziran ayı aile destek yardımı ayın kaçında ödenecek?