Haziran ayı kira artış oranı, mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak. Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Peki kira artış oranı nasıl hesaplanır? 12 aylık TÜFE’ye göre kira zammı hesaplama nasıl yapılır?