Anlık altın fiyatları vatandaşlar tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarında Fed ve TCMB'nin faiz kararları sonrası bir düşüş söz konusu olmuştu. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlik, varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, güvenli liman varlıklardan olan altında talebin güçlendiği görülüyor. Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç para? Altın yatırımcılarının arama motorlarında en çok arattığı konulardan biri de altın fiyatları oldu. Peki altın düşecek mi, çıkacak mı? İşte güncel altın fiyatları.

Altın ons fiyatı ne kadar?

Altın ons alış fiyatı 1.932,65 dolar

Altın ons satış fiyatı 1.933,30 dolar

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 1.725,01 TL

Gram atın satış fiyatı 1.725,39 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 2.903,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı 2.942,00 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altın alış fiyatı 11.611,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı 11.725,00 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 5.823,00 TL

Yarım altın satış fiyatı 5.885,00 TL

Ata altın ne kadar?

Ata altın alış fiyatı 11.712,93 TL

Ata altın satış fiyatı 12.010,65 TL

14 ayar altı gram fiyatı kadar?

14 ayar bilezik alış fiyatı 990,26 TL

14 ayar bilezik satış fiyatı 1.179,78 TL

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.626,86 TL

22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.643,67 TL

Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Filistin-İsrail geriliminin piyasalara etkileri konusunda yatırımcıları uyararak, gram altın, dolar, gümüş ve brent petrol tahminlerini açıkladı. Memiş, savaşı da ele alarak gram altında yıl sonu tahminini açıkladı. Memiş, "Filistin-İsrail savaşıyla piyasalarda belirsizlikler var. Kısa vadeli pozisyon açmamak lazım. Borsa İstanbul 8442 puandan kapanış yaptı. Buradaki belirsizlik devam ettiği için borsadaki değer kayıpları yerini değer artışlarına bıraktı. Borsa yatırımcısının aldığı hisselerde değer artışı var mı, herkes buna bakmalı. Riskli ortamda yükselişlere biraz daha fazla dikkat edilmeli. 7900 destek seviyesini gözlemlemeye devam edeceğim" dedi.

İslam Memiş, dolar, ons gümüş, gram gümüş ve brent petrol için şu değerlendirmeleri yaptı: "29.97'ye kadar yükseldi dolar. 28 liraya ramak kaldı. Bu ay takip edeceğimiz seviye 28 lira demiştik. Pozitif beklenti devam ediyor. Euro dolar paritesi 1.0616. 1.07'ye kadar tepki alımı mümkün olabilir. Ons gümüşte 22.50 direncini takip ediyorum. Dar bant aralığına sıkıştı. Kendine yeniden bir yön belirleyecek ons altın. Ons gümüşte fiziki tarafta 20 lira üzerinde rakamlar var. Savaş ortamı emtia fiyatlarına ciddi destek vermedi. Yine ucuz kalmaya devam ediyor.

Gram altın fiyatı ne olur, düşer mi, yükselir mi?

Memiş, gram altın tarafı için şunları söyledi: "Sınırlı bir yükseliş gördük. 25-30 dolarlık bir yükseliş oldu, bu aman aman bir yükseliş değil. 1900-1950 doları konuşabiliriz savaş ortamına başka ülkeler dahil olursa. Bu süreç nereye evrilecek, dünyanın Ortadoğu'ya kadar ne kadar duyarsız olduğunu da küresel piyasalardaki fiyatlamalar bize göstermiş oluyor. Bakalım 1880 direnci kırılacak mı ons altında.

Gram altın ekranlarda 1660 lirada. Tabii ki öyle bir fiyat yok. Şu anda 1734-1744 lira aralığında. Yine bir zirveyi gördük. Yaklaşık 65 liralık değer artışı gördük geçen haftaya göre. Geçen hafta 1650-1700 lirada olan gram altının bu hafta 1700-1750 lirada olduğunu görüyoruz. Gram altın tarafında beklentimizde bir değişiklik yok. 1800 lira üzerinde gram altınla yılı tamamlayabiliriz."







