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FED rüzgarı altın fiyatlarını rekora taşıdı: Altın neden yükseliyor?

Altın fiyatları son haftalarda yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından sonra faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla yükseliş kaydetti. Peki faiz indirimi olursa altın yükselir mi? FED faiz indirimi ne zaman? İşte detaylar.

17:36 - 16/07/2024 Salı
Güncelleme: 17:39 - 16/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Faiz indirimi olursa altın yükselir mi?
Faiz indirimi olursa altın yükselir mi?

Altın fiyatları ABD enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle Fed faiz indirimini fiyatladı. ABD'de enflasyon Haziran ayında düşüş gösterdi. Haziran'da aylık enflasyon yüzde -0.1 oldu. Beklentiler yüzde 0.1 düzeyindeydi. Yıllık enflasyon ise yüzde 3 oldu. Beklentiler yüzde 3.1 seviyesindeydi. 4 yılın ardından tüketici fiyatlarının düştüğünü gösteren enflasyon verisi ile piyasalar Fed indiriminin yakın olduğu sinyalini fiyatladı.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD'de ikinci çeyrek dönemde açıklanan enflasyona ilişkin verilerin, enflasyonun Fed'in hedefi olan yüzde 2 seviyesine sürdürülebilir şekilde gerilediğine yönelik güveni biraz artırdığını söyledi.

Powell, faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin ise değerlendirme yapmadı. Piyasalar Fed'in eylülde 25 baz puan faiz indirimine gideceğini kesin olarak fiyatlıyor. Yıl sonuna kadar toplam 68 baz puan indirim yapılması öngörülüyor. FED'in olası faiz indirimine ilişkin beklentiler altın fiyatlarını yukarı yönlü hareket etmesine neden olmakta.

Altın fiyatları yüzleri güldürüyor: Eşikleri bir bir aştı kendi rekorunu tazeledi! Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (16 Temmuz 2024 canlı altın fiyatı)

Altın fiyatları haftanın ikinci gününde hareketlendi. Kapalıçarşı altın fiyatları anlık grafiği değişebiliyor. Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimine başlanacağına ilişkin açıklamaları piyasalarda hareketlilik oluşturdu. Canlı altın piyasasında yön belirlemede büyük etkene sahip ABD'de enflasyon rakamları sonrası yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, haftaya başarılı bir şekilde başladı ve kendi rekorunu tazeledi. Anlık altın fiyatlarını takip eden yatırımcı, güncel altın fiyatı bugün ne kadar? Altın yükseldi mi? sorularına cevap arıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 16 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...



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