Gram ve çeyrek altın ne kadar? 17 Kasım 2022 altın fiyatları Çeyrek altın ve gram altın fiyatları hafta başından itibaren yukarı yönlü seyir izliyor. Gram altın ve çeyrek altındaki hareketlilik vatandaşların gündeminde. 970 TL’ye kadar düşen gram altın yeniden toparlanarak yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda kan kaybeden ons altın ise tekrardan yükselişe geçti. Peki 17 Kasım 2022 cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları yükseldi mi? İşte 17 Kasım 2022 Perşembe günü güncel ve anlık altın fiyatları…

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