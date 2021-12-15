Altın ne kadar? Çekrek altın, gram altın güncel altın fiyatları Altın fiyatları merak ediliyor. Güncel altın fiyatları, altının seyrinin değişmesi ile gündeme geliyor. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını sorguluyor. Peki, altın ne kadar oldu? İşte 15 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

Abone Ol