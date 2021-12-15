Altın ne kadar? Çekrek altın, gram altın güncel altın fiyatları

Altın ne kadar oldu? Gram altın, salı günü 800 TL'nin altına geriledikten sonra dolar kurundaki artışla beraber yeniden yükselişe geçti. Dolar/TL'nin 14,75 ile yeni bir zirve görmesiyle gram altın da 838 TL ile tarihi zirveyi yeniledi.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
15 Aralık altın fiyatları şöyle:
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 840,90
Gram altın satış: 841,05
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.336,00
Çeyrek altın satış: 1.373,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.678,00
Yarım altın satış: 2.754,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 5.355,00
Tam altın satış: 5.471,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 5.572,00
Ata altın satış: 5.627,00
NOT: Bilgiler 15 Aralık Çarşamba günü saat 21.38 itibarıyla alınmıştır.