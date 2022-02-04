Altın ne kadar? Güncel gram altın, çeyrek altın, ons altını fiyatları

Altının gramı 787 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 1.294 lira, Cumhuriyet altını 5.287 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Şubat 2022 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 787,32 satış fiyatı 787,47
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 1.259,72 satış fiyatı 1.288,67
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış fiyatı 2.511,56 satış fiyatı 2.577,34
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış fiyatı 5.196,34 satış fiyatı 5.328,08