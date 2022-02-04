Altın ne kadar? Güncel gram altın, çeyrek altın, ons altını fiyatları

Hayat

Kahraman kötü de yöntemi iyi mi!

Beyazperdede yer alan karakterlerin izleyici nazarında yer etmesi alışılageldik bir şeydir. Antikahraman olgusu ise bu tablo içerisinde sorunlu bir yer teşkil ediyor. Hollywood başta olmak üzere sinema endüstrisinin vazgeçemediği antikahraman olgusu, şiddetin güzellenmesi ve kaosun yöntem olarak işaret edilmesi bakımından altı çizilmesi gereken bir durum.