Özgün Altın ne kadar? Güncel gram altın, çeyrek altın, ons altını fiyatları
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Altın ne kadar? Güncel gram altın, çeyrek altın, ons altını fiyatları

Gram altın düşecek mi yükselecek mi? Gram, çeyrek altın 22 ayar bilezik fiyatı 5 Şubat 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatları ne oldu? Kapalıçarşı'da gram altın kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem günü için çeyrek altın, tam altın, yarım altın fiyatını haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın ne kadar? Güncel gram altın, çeyrek altın, ons altını fiyatları
altın

Altının gramı 787 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 1.294 lira, Cumhuriyet altını 5.287 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Şubat 2022 güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 787,32 satış fiyatı 787,47

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 1.259,72 satış fiyatı 1.288,67

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış fiyatı 2.511,56 satış fiyatı 2.577,34

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı 5.196,34 satış fiyatı 5.328,08

Konyaspor zirvenin peşinde

Konyaspor zirvenin peşinde

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